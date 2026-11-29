Vidutinis sutartinis atlyginimas Norvegijoje: 59 310 kronų. Imigrantams teko beveik 19 000 papildomų darbo santykių
Spalį sumažėjo daugiau kaip 6000 darbo santykių
Spalį tendencinis nedarbo lygis siekė 4,7 proc. Šis rodiklis gaunamas iš darbo jėgos tyrimo (Arbeidskraftundersøkelsen, AKU), kurį vykdo SSB.
Imigrantams teko beveik 19 000 papildomų darbo santykių
Imigrantams iš šio skaičiaus teko beveik 19 000 darbo santykių. SSB duomenimis, ši grupė sudaro daugiau nei 60 proc. viso augimo.
Vieną iš priežasčių SSB įžvelgia žmonių antplūdyje iš Ukrainos. „Svarbus paaiškinimas yra tai, kad iš daugybės ukrainiečių, atvykusių į Norvegiją po plataus masto Rusijos invazijos 2022 m. vasarį, daugelis rado darbą“, lapkričio 25 d. pranešime teigia SSB skyriaus vadovė Tonje Køber.
Sutartinį atlyginimą sudaro pastoviosios dalys
Vidurkis pateikiamas perskaičiavus į visą darbo laiką (heltidsekvivalent). Todėl ne visą darbo laiką dirbantis asmuo turėtų lyginti su vidurkiu savo atlyginimą, perskaičiuotą į visą etatą, o ne faktiškai gaunamą sumą.
Vidurkis neparodo, kiek uždirba tipinis darbuotojas. SSB duomenimis, 2025 m. daugiau nei 63 proc. darbo santykių, perskaičiuotų į visus etatus, atlyginimas buvo mažesnis už vidurkį.
Tekstas parengtas naudojant DI, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
Šaltiniai: Statistisk sentralbyrå (SSB), Parat24.
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