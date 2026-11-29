Gjennomsnittlig avtalt lønn i Norge: 59 310 kroner. Innvandrere fikk nesten 19 000 flere arbeidsforhold
Over 6 000 arbeidsforhold forsvant i oktober
Den trendjusterte arbeidsledigheten var 4,7 prosent i oktober. Denne indikatoren kommer fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som gjennomføres av SSB.
Innvandrere fikk nesten 19 000 flere arbeidsforhold
Innvandrere sto for nesten 19 000 av disse arbeidsforholdene. Ifølge SSB står denne gruppen for over 60 prosent av den samlede veksten.
SSB ser en av årsakene i tilstrømmingen av mennesker fra Ukraina. «En viktig forklaring er at mange av de mange ukrainerne som kom til Norge etter Russlands fullskalainvasjon i februar 2022, har kommet i arbeid», sier Tonje Køber, seksjonssjef i SSB, i en pressemelding 25. november.
Avtalt lønn omfatter faste komponenter
Gjennomsnittet oppgis som heltidsekvivalent. Den som arbeider deltid, bør derfor sammenligne gjennomsnittet med sin lønn omregnet til heltid, ikke beløpet vedkommende faktisk mottar.
Gjennomsnittet viser ikke hva en typisk arbeidstaker tjener. Ifølge SSB hadde over 63 prosent av arbeidsforholdene, målt i heltidsekvivalenter, lavere lønn enn gjennomsnittet i 2025.
Teksten er utarbeidet ved hjelp av KI, basert på kildene oppgitt i artikkelen.
Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Parat24.
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