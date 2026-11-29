Ifølge SSB falt antall arbeidsforhold fra september til oktober 2026 med litt over 6 000 , eller 0,2 prosent. Dette er foreløpige, sesongjusterte tall. De endelige tallene kan derfor fortsatt endre seg. Den trendjusterte arbeidsledigheten var 4,7 prosent i oktober. Denne indikatoren kommer fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som gjennomføres av SSB.

Innvandrere fikk nesten 19 000 flere arbeidsforhold

Fra september 2025 til september 2026 økte antall arbeidsforhold med nesten 29 500. Dette er endelige tall, uten sesongjustering.



Innvandrere sto for nesten 19 000 av disse arbeidsforholdene. Ifølge SSB står denne gruppen for over 60 prosent av den samlede veksten.



SSB ser en av årsakene i tilstrømmingen av mennesker fra Ukraina. «En viktig forklaring er at mange av de mange ukrainerne som kom til Norge etter Russlands fullskalainvasjon i februar 2022, har kommet i arbeid», sier Tonje Køber, seksjonssjef i SSB, i en pressemelding 25. november.