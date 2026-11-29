Salariul contractual mediu în Norvegia: 59 310 coroane. Numărul raporturilor de muncă ale imigranților a crescut cu aproape 19 000
În octombrie au dispărut peste 6 000 de raporturi de muncă
Rata tendinței șomajului a fost de 4,7% în octombrie. Acest indicator provine din studiul privind forța de muncă (Arbeidskraftundersøkelsen, AKU), realizat de SSB.
Numărul raporturilor de muncă ale imigranților a crescut cu aproape 19 000
Imigranților le-au revenit aproape 19 000 de raporturi de muncă. După cum informează SSB, acest grup reprezintă peste 60% din întreaga creștere.
SSB vede una dintre cauze în sosirea persoanelor din Ucraina. „O explicație importantă este că, dintre numeroșii ucraineni care au venit în Norvegia după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, mulți și-au găsit un loc de muncă”, spune Tonje Køber, șefa unei secții din cadrul SSB, într-un comunicat din 25 noiembrie.
Salariul contractual include componente fixe
Media este indicată ca echivalent pentru normă întreagă (heltidsekvivalent). Prin urmare, cei care lucrează cu normă parțială ar trebui să compare cu media salariul lor recalculat pentru normă întreagă, nu suma pe care o primesc efectiv.
Media nu arată cât câștigă un angajat obișnuit. Potrivit SSB, în 2025, peste 63% dintre raporturile de muncă, calculate în echivalente de normă întreagă, aveau o remunerație mai mică decât media.
Text realizat cu ajutorul IA, pe baza surselor menționate în articol.
Surse: Statistisk sentralbyrå (SSB), Parat24.
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