Według SSB od września do października 2026 roku liczba stosunków pracy spadła o nieco ponad 6000 , czyli o 0,2 proc. To dane wstępne, skorygowane sezonowo. Ostateczne liczby mogą się więc jeszcze zmienić. Trendowa stopa bezrobocia wyniosła w październiku 4,7 proc. Ten wskaźnik pochodzi z badania aktywności zawodowej (Arbeidskraftundersøkelsen, AKU), które prowadzi SSB.

Imigrantom przybyło prawie 19 000 stosunków pracy

Od września 2025 do września 2026 roku liczba stosunków pracy wzrosła o prawie 29 500. To dane ostateczne, bez korekty sezonowej.



Na imigrantów przypadło z tego prawie 19 000 stosunków pracy. Jak podaje SSB, ta grupa odpowiada za ponad 60 proc. całego wzrostu.



Jedną z przyczyn SSB widzi w napływie ludzi z Ukrainy. „Ważnym wyjaśnieniem jest to, że spośród licznych Ukraińców, którzy przybyli do Norwegii po pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku, wielu znalazło pracę”, mówi Tonje Køber, kierowniczka sekcji w SSB, w komunikacie z 25 listopada.