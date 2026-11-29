Średnia pensja umowna w Norwegii: 59 310 koron. Imigrantom przybyło prawie 19 000 stosunków pracy
W październiku ubyło ponad 6000 stosunków pracy
Trendowa stopa bezrobocia wyniosła w październiku 4,7 proc. Ten wskaźnik pochodzi z badania aktywności zawodowej (Arbeidskraftundersøkelsen, AKU), które prowadzi SSB.
Imigrantom przybyło prawie 19 000 stosunków pracy
Na imigrantów przypadło z tego prawie 19 000 stosunków pracy. Jak podaje SSB, ta grupa odpowiada za ponad 60 proc. całego wzrostu.
Jedną z przyczyn SSB widzi w napływie ludzi z Ukrainy. „Ważnym wyjaśnieniem jest to, że spośród licznych Ukraińców, którzy przybyli do Norwegii po pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku, wielu znalazło pracę”, mówi Tonje Køber, kierowniczka sekcji w SSB, w komunikacie z 25 listopada.
Ankieta
59 310 NOK brutto za pełny etat. Jak wypada Twoja stała pensja?
Pensja umowna obejmuje stałe składniki
Średnia jest podawana w przeliczeniu na pełny etat (heltidsekvivalent). Kto pracuje na część etatu, powinien więc porównywać ze średnią swoją pensję przeliczoną na cały etat, a nie kwotę, którą faktycznie dostaje.
Średnia nie pokazuje, ile zarabia typowy pracownik. Według SSB w 2025 roku ponad 63 proc. stosunków pracy, liczonych w pełnych etatach, miało wynagrodzenie niższe od średniej.
Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
Źródła: Statistisk sentralbyrå (SSB), Parat24.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia