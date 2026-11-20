20.11.2026 12:27
Рекордний імпорт і величезний торговельний профіцит. Таких надходжень не було роками
Газ досяг найвищої вартості за роки. Ціни в Європі стимулюють експорт
Високі ціни супроводжувалися великим обсягом експорту. У жовтні Норвегія продала за кордон 10,3 млрд кубічних метрів природного газу в газоподібному стані, що з урахуванням кількості днів відповідає рівням першого кварталу 2026 року. Інакше виглядала ситуація на ринку нафти. Вартість її експорту знизилася на 7 відсотків — до 52,4 млрд норвезьких крон, оскільки кількість експортованих барелів скоротилася до 45,3 млн — найнижчого рівня з березня 2025 року. Водночас середня ціна бареля зросла на 87 норвезьких крон і досягла 1156 норвезьких крон.
Електроенергія та озброєння збільшують надходження. Інший експорт зберігає високий рівень
Від міжнародної ситуації також виграє норвезька оборонна промисловість. У жовтні вартість експорту зброї та боєприпасів становила 1,8 млрд норвезьких крон, а від початку року досягла 11 млрд норвезьких крон, що означає зростання на 33 відсотки порівняно з аналогічним періодом минулого року. Важливою частиною норвезького експорту також залишається риба. У жовтні її продаж за кордон приніс 17,3 млрд норвезьких крон, хоча для кількох важливих видів дикої риби скоротилися як вартість, так і обсяг експорту. Водночас сприятливі умови для розведення збільшили доступність лосося, обсяг експорту якого зріс майже на 8 відсотків у річному вимірі.
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