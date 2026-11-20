Норвегія зафіксувала найвищий торговельний профіцит з 2022 року. У жовтні 2026 року він становив 121,4 млрд норвезьких крон, що означає зростання на 17,4 відсотка порівняно з вереснем. За настільки значне зростання передусім відповідає подорожчання природного газу, ціни на який підвищила напруженість на європейському енергетичному ринку.

Найновіші дані представило Норвезьке центральне статистичне бюро (SSB). У жовтні зросла не лише вартість експорту, а й імпорту, який досяг найвищого місячного рівня в історії. Норвегія імпортувала товарів на понад 108 млрд норвезьких крон. Це на 3,9 відсотка більше, ніж у вересні, а найбільше на цей результат вплинули закупівлі обладнання для центрів обробки даних і легкових автомобілів. Водночас норвезька крона зміцнилася на 0,9 відсотка у зваженому за імпортом вимірі.

Газ досяг найвищої вартості за роки. Ціни в Європі стимулюють експорт Вартість експорту природного газу в жовтні досягла 105,3 млрд норвезьких крон. Це найвищий результат із 2022 року, якому сприяло систематичне зростання цін на газ, що спостерігається з червня. У жовтні середня ціна наблизилася до 10 норвезьких крон за кубічний метр. Для порівняння, протягом останніх трьох років середньорічні ціни трималися на рівні близько 5 норвезьких крон. За даними SSB, підвищенню цін сприяли обмежені поставки скрапленого газу з Близького Сходу та нижчі, ніж зазвичай, запаси в європейських сховищах.



Високі ціни супроводжувалися великим обсягом експорту. У жовтні Норвегія продала за кордон 10,3 млрд кубічних метрів природного газу в газоподібному стані, що з урахуванням кількості днів відповідає рівням першого кварталу 2026 року. Інакше виглядала ситуація на ринку нафти. Вартість її експорту знизилася на 7 відсотків — до 52,4 млрд норвезьких крон, оскільки кількість експортованих барелів скоротилася до 45,3 млн — найнижчого рівня з березня 2025 року. Водночас середня ціна бареля зросла на 87 норвезьких крон і досягла 1156 норвезьких крон.

Торговельний баланс за останні 5 років у мільярдах крон.Іл. SSB

Електроенергія та озброєння збільшують надходження. Інший експорт зберігає високий рівень Зростання також охопило експорт із секторів, не пов’язаних із видобутком нафти й газу. У жовтні його вартість становила 71,7 млрд норвезьких крон, тобто на 1,2 відсотка більше, ніж місяцем раніше. Уже п’ять місяців вона тримається поблизу 70 млрд норвезьких крон. Високі ціни на алюміній, бензин і дизельне паливо частково пов’язані з конфліктом навколо Ормузької протоки, який вплинув на міжнародні сировинні ринки. Особливо помітним було зростання вартості експорту електроенергії, яка досягла 3,7 млрд норвезьких крон — найбільше з 2022 року.



Від міжнародної ситуації також виграє норвезька оборонна промисловість. У жовтні вартість експорту зброї та боєприпасів становила 1,8 млрд норвезьких крон, а від початку року досягла 11 млрд норвезьких крон, що означає зростання на 33 відсотки порівняно з аналогічним періодом минулого року. Важливою частиною норвезького експорту також залишається риба. У жовтні її продаж за кордон приніс 17,3 млрд норвезьких крон, хоча для кількох важливих видів дикої риби скоротилися як вартість, так і обсяг експорту. Водночас сприятливі умови для розведення збільшили доступність лосося, обсяг експорту якого зріс майже на 8 відсотків у річному вимірі.