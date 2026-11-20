Norvegia a înregistrat cel mai mare excedent comercial din 2022. În octombrie 2026, acesta s-a ridicat la 121,4 miliarde NOK, ceea ce reprezintă o creștere de 17,4% față de septembrie. Această creștere semnificativă se datorează în principal scumpirii gazului natural, ale cărui prețuri au fost majorate de tensiunile de pe piața energetică europeană.

Cele mai recente date au fost prezentate de Biroul Central de Statistică al Norvegiei (SSB). În octombrie au crescut nu doar valoarea exporturilor, ci și cea a importurilor, care au atins cel mai ridicat nivel lunar din istorie. Norvegia a importat bunuri în valoare de peste 108 miliarde NOK. Aceasta înseamnă cu 3,9% mai mult decât în septembrie, iar cea mai mare influență asupra rezultatului au avut-o achizițiile de echipamente pentru centre de date și de autoturisme. În același timp, coroana norvegiană s-a apreciat cu 0,9% în termeni ponderați cu importurile.

Gazul atinge cea mai mare valoare din ultimii ani. Prețurile din Europa stimulează exporturile Valoarea exporturilor de gaz natural a ajuns în octombrie la 105,3 miliarde NOK. Este cel mai ridicat rezultat din 2022, favorizat de creșterea constantă a prețurilor gazului observată din iunie. În octombrie, prețul mediu s-a apropiat de 10 NOK pe metru cub. Prin comparație, în ultimii trei ani, prețurile medii anuale s-au menținut în jurul valorii de 5 NOK. Potrivit SSB, majorările au fost cauzate de livrările limitate de gaz lichefiat din Orientul Mijlociu și de stocurile mai mici decât de obicei din depozitele europene.



Prețurile ridicate au fost însoțite de un volum mare de exporturi. În octombrie, Norvegia a vândut în străinătate 10,3 miliarde de metri cubi de gaz natural în stare gazoasă, ceea ce, ținând cont de numărul de zile, corespunde nivelurilor din primul trimestru al anului 2026. Situația a fost diferită pe piața petrolului. Valoarea exporturilor sale a scăzut cu 7%, la 52,4 miliarde NOK, deoarece numărul barililor exportați s-a redus la 45,3 milioane, cel mai scăzut nivel din martie 2025. În același timp, prețul mediu al unui baril a crescut cu 87 NOK, ajungând la 1.156 NOK.

Balanța comercială din ultimii 5 ani, în miliarde de coroane.Il. SSB

Electricitatea și armamentul sporesc veniturile. Celelalte exporturi rămân la un nivel ridicat Creșterea a inclus și exporturile din alte sectoare decât extracția de petrol și gaze. În octombrie, valoarea acestora s-a ridicat la 71,7 miliarde NOK, cu 1,2% mai mult decât cu o lună înainte. De cinci luni, aceasta se menține aproape de 70 de miliarde NOK. Prețurile ridicate ale aluminiului, benzinei și motorinei sunt parțial legate de conflictul din jurul strâmtorii Ormuz, care a afectat piețele internaționale de materii prime. A fost deosebit de vizibilă creșterea valorii exporturilor de energie electrică, care au ajuns la 3,7 miliarde NOK, cel mai mult din 2022.



Industria norvegiană de apărare beneficiază, de asemenea, de situația internațională. În octombrie, valoarea exporturilor de arme și muniții a fost de 1,8 miliarde NOK, iar de la începutul anului a ajuns la 11 miliarde NOK, ceea ce reprezintă o creștere de 33% față de perioada analogă a anului trecut. Peștele rămâne, de asemenea, o parte importantă a exporturilor norvegiene. În octombrie, vânzările externe au adus 17,3 miliarde NOK, deși, în cazul mai multor specii importante de pești capturați în sălbăticie, au scăzut atât valoarea, cât și volumul exporturilor. În același timp, condițiile favorabile de creștere au mărit disponibilitatea somonului, al cărui volum al exporturilor a crescut cu aproape 8% de la an la an.