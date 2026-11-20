20.11.2026 12:27
Import record și excedent comercial uriaș. Astfel de venituri nu au mai existat de ani de zile
Gazul atinge cea mai mare valoare din ultimii ani. Prețurile din Europa stimulează exporturile
Prețurile ridicate au fost însoțite de un volum mare de exporturi. În octombrie, Norvegia a vândut în străinătate 10,3 miliarde de metri cubi de gaz natural în stare gazoasă, ceea ce, ținând cont de numărul de zile, corespunde nivelurilor din primul trimestru al anului 2026. Situația a fost diferită pe piața petrolului. Valoarea exporturilor sale a scăzut cu 7%, la 52,4 miliarde NOK, deoarece numărul barililor exportați s-a redus la 45,3 milioane, cel mai scăzut nivel din martie 2025. În același timp, prețul mediu al unui baril a crescut cu 87 NOK, ajungând la 1.156 NOK.
Electricitatea și armamentul sporesc veniturile. Celelalte exporturi rămân la un nivel ridicat
Industria norvegiană de apărare beneficiază, de asemenea, de situația internațională. În octombrie, valoarea exporturilor de arme și muniții a fost de 1,8 miliarde NOK, iar de la începutul anului a ajuns la 11 miliarde NOK, ceea ce reprezintă o creștere de 33% față de perioada analogă a anului trecut. Peștele rămâne, de asemenea, o parte importantă a exporturilor norvegiene. În octombrie, vânzările externe au adus 17,3 miliarde NOK, deși, în cazul mai multor specii importante de pești capturați în sălbăticie, au scăzut atât valoarea, cât și volumul exporturilor. În același timp, condițiile favorabile de creștere au mărit disponibilitatea somonului, al cărui volum al exporturilor a crescut cu aproape 8% de la an la an.
Cele mai noi articole
- 599 de sosiri și 800 de plecări. Cum s-a schimbat migrația polonezilor în Norvegia?
- Când plătește NAV indemnizația de boală? Unii primesc banii după câteva zile, alții așteaptă săptămâni întregi
- Numărul D nu se va transforma singur într-un număr permanent. Cum obții cartea de identitate norvegiană și BankID
- Serviciile norvegiene: tentativele de atentat în decurs de un an sunt probabile. Nivelul amenințării rămâne la 3 din 5
- În Norvegia au început cu 53% mai puține construcții de locuințe. Cel mai slab octombrie din 2010
- O nouă rută între Polonia și Norvegia. Se știe când vor începe primele zboruri