Noruega registró el mayor superávit comercial desde 2022. En octubre de 2026 ascendió a 121,4 mil millones de NOK, lo que supone un aumento del 17,4 % en comparación con septiembre. Este importante incremento se debe principalmente al encarecimiento del gas natural, cuyos precios se vieron impulsados por las tensiones en el mercado energético europeo.

Los últimos datos fueron presentados por la Oficina Central de Estadística de Noruega (SSB). En octubre no solo aumentó el valor de las exportaciones, sino también el de las importaciones, que alcanzaron el nivel mensual más alto de la historia. Noruega importó bienes por más de 108 mil millones de NOK. Esto representa un 3,9 % más que en septiembre, y el mayor impacto en este resultado correspondió a las compras de equipos para centros de datos y automóviles de pasajeros. Al mismo tiempo, la corona noruega se fortaleció un 0,9 % en términos ponderados por las importaciones.

El gas alcanza su valor más alto en años. Los precios en Europa impulsan las exportaciones El valor de las exportaciones de gas natural alcanzó en octubre los 105,3 mil millones de NOK. Es el resultado más alto desde 2022, impulsado por el aumento sistemático de los precios del gas observado desde junio. En octubre, el precio medio se acercó a 10 NOK por metro cúbico. Como comparación, durante los últimos tres años los precios medios anuales se mantuvieron en torno a los 5 NOK. Según SSB, las subidas se debieron al suministro limitado de gas licuado procedente de Oriente Medio y a unas reservas inferiores a lo habitual en los almacenes europeos.



Los altos precios estuvieron acompañados de un gran volumen de exportación. En octubre, Noruega vendió al extranjero 10,3 mil millones de metros cúbicos de gas natural en estado gaseoso, lo que, teniendo en cuenta el número de días, corresponde a los niveles del primer trimestre de 2026. La situación fue diferente en el mercado del petróleo. El valor de sus exportaciones cayó un 7 % hasta los 52,4 mil millones de NOK, debido a que el número de barriles exportados disminuyó a 45,3 millones, el nivel más bajo desde marzo de 2025. Al mismo tiempo, el precio medio por barril aumentó en 87 NOK y alcanzó los 1.156 NOK.

Balanza comercial durante los últimos 5 años, en miles de millones de coronas.Il. SSB

La electricidad y el armamento aumentan los ingresos. Las demás exportaciones mantienen un nivel elevado El crecimiento también abarcó las exportaciones de sectores distintos de la extracción de petróleo y gas. En octubre, su valor ascendió a 71,7 mil millones de NOK, es decir, un 1,2 % más que el mes anterior. Desde hace cinco meses se mantiene cerca de los 70 mil millones de NOK. Los elevados precios del aluminio, la gasolina y el diésel están relacionados en parte con el conflicto en torno al estrecho de Ormuz, que afectó a los mercados internacionales de materias primas. Fue especialmente visible el aumento del valor de las exportaciones de electricidad, que alcanzaron los 3,7 mil millones de NOK, la cifra más alta desde 2022.



La industria de defensa noruega también se beneficia de la situación internacional. En octubre, el valor de las exportaciones de armas y municiones ascendió a 1,8 mil millones de NOK y, desde el comienzo del año, alcanzó los 11 mil millones de NOK, lo que supone un aumento del 33 % en comparación con el mismo período del año anterior. El pescado sigue siendo también una parte importante de las exportaciones noruegas. En octubre, sus ventas al extranjero generaron 17,3 mil millones de NOK, aunque tanto el valor como el volumen de las exportaciones disminuyeron en el caso de varias especies importantes de peces capturados en estado salvaje. Al mismo tiempo, las condiciones favorables para la acuicultura aumentaron la disponibilidad de salmón, cuyo volumen de exportación creció casi un 8 % interanual.