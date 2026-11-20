20.11.2026 12:27
Importaciones récord y enorme superávit comercial. No se registraban ingresos así desde hace años
El gas alcanza su valor más alto en años. Los precios en Europa impulsan las exportaciones
Los altos precios estuvieron acompañados de un gran volumen de exportación. En octubre, Noruega vendió al extranjero 10,3 mil millones de metros cúbicos de gas natural en estado gaseoso, lo que, teniendo en cuenta el número de días, corresponde a los niveles del primer trimestre de 2026. La situación fue diferente en el mercado del petróleo. El valor de sus exportaciones cayó un 7 % hasta los 52,4 mil millones de NOK, debido a que el número de barriles exportados disminuyó a 45,3 millones, el nivel más bajo desde marzo de 2025. Al mismo tiempo, el precio medio por barril aumentó en 87 NOK y alcanzó los 1.156 NOK.
La electricidad y el armamento aumentan los ingresos. Las demás exportaciones mantienen un nivel elevado
La industria de defensa noruega también se beneficia de la situación internacional. En octubre, el valor de las exportaciones de armas y municiones ascendió a 1,8 mil millones de NOK y, desde el comienzo del año, alcanzó los 11 mil millones de NOK, lo que supone un aumento del 33 % en comparación con el mismo período del año anterior. El pescado sigue siendo también una parte importante de las exportaciones noruegas. En octubre, sus ventas al extranjero generaron 17,3 mil millones de NOK, aunque tanto el valor como el volumen de las exportaciones disminuyeron en el caso de varias especies importantes de peces capturados en estado salvaje. Al mismo tiempo, las condiciones favorables para la acuicultura aumentaron la disponibilidad de salmón, cuyo volumen de exportación creció casi un 8 % interanual.
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