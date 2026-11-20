20.11.2026 12:27
Rekordinis importas ir didžiulis prekybos perteklius. Tokių pajamų nebuvo jau daug metų
Dujų vertė pasiekė aukščiausią lygį per daugelį metų. Kainos Europoje skatina eksportą
Aukštas kainas lydėjo didelė eksporto apimtis. Spalį Norvegija užsienyje pardavė 10,3 mlrd. kubinių metrų dujinių gamtinių dujų, o, atsižvelgiant į dienų skaičių, tai atitiko 2026 metų pirmojo ketvirčio lygį. Naftos rinkoje padėtis buvo kitokia. Jos eksporto vertė sumažėjo 7 proc. – iki 52,4 mlrd. NOK, nes eksportuotų barelių skaičius smuko iki 45,3 mln., mažiausio lygio nuo 2025 m. kovo. Tuo pat metu vidutinė vieno barelio kaina padidėjo 87 NOK ir pasiekė 1156 NOK.
Elektra ir ginkluotė didina pajamas. Kito eksporto vertė išlieka aukšta
Tarptautinė situacija naudinga ir Norvegijos gynybos pramonei. Spalį ginklų ir amunicijos eksporto vertė siekė 1,8 mlrd. NOK, o nuo metų pradžios – 11 mlrd. NOK, tai yra 33 proc. daugiau nei analogišku praėjusių metų laikotarpiu. Svarbi Norvegijos eksporto dalis taip pat išlieka žuvis. Spalį jos pardavimai užsienyje atnešė 17,3 mlrd. NOK, nors kelių svarbių laukinėje gamtoje sugaunamų žuvų rūšių eksporto vertė ir apimtis sumažėjo. Tuo pat metu palankios auginimo sąlygos padidino lašišų pasiūlą – jų eksporto apimtis per metus išaugo beveik 8 proc.
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