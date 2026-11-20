20.11.2026 12:27
Rekordhøy import og enormt handelsoverskudd. Slike inntekter har man ikke sett på flere år
Gass når sin høyeste verdi på flere år. Prisene i Europa driver eksporten
De høye prisene ble fulgt av et stort eksportvolum. I oktober solgte Norge 10,3 mrd. kubikkmeter naturgass i gassform til utlandet, noe som justert for antall dager tilsvarer nivåene i første kvartal 2026. Situasjonen var annerledes i oljemarkedet. Verdien av oljeeksporten falt med 7 prosent til 52,4 mrd. NOK, ettersom antallet eksporterte fat sank til 45,3 millioner, det laveste nivået siden mars 2025. Samtidig økte gjennomsnittsprisen per fat med 87 NOK og nådde 1 156 NOK.
Strøm og våpen øker inntektene. Annen eksport holder seg på et høyt nivå
Den internasjonale situasjonen gagner også norsk forsvarsindustri. I oktober var verdien av eksporten av våpen og ammunisjon 1,8 mrd. NOK, og siden årsskiftet har den nådd 11 mrd. NOK. Det tilsvarer en økning på 33 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Fisk er fortsatt en viktig del av norsk eksport. I oktober ga salget til utlandet 17,3 mrd. NOK, selv om både verdien og volumet av eksporten falt for flere viktige arter av villfanget fisk. Samtidig økte gunstige oppdrettsforhold tilgjengeligheten av laks, og eksportvolumet steg med nær 8 prosent fra året før.
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