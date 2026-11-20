Norge registrerte sitt høyeste handelsoverskudd siden 2022. I oktober 2026 var det på 121,4 mrd. NOK, noe som tilsvarer en økning på 17,4 prosent sammenlignet med september. Den kraftige økningen skyldes først og fremst stigende priser på naturgass, som er blitt drevet opp av spenninger i det europeiske energimarkedet.

De nyeste tallene ble lagt fram av Statistisk sentralbyrå (SSB). I oktober økte ikke bare verdien av eksporten, men også importen, som nådde det høyeste månedlige nivået noensinne. Norge importerte varer for over 108 mrd. NOK. Det er 3,9 prosent mer enn i september, og kjøp av utstyr til datasentre og personbiler hadde størst innvirkning på resultatet. Samtidig styrket den norske kronen seg med 0,9 prosent målt ved importvektet kurs.

Gass når sin høyeste verdi på flere år. Prisene i Europa driver eksporten Verdien av eksporten av naturgass nådde 105,3 mrd. NOK i oktober. Det er det høyeste resultatet siden 2022 og skyldes den jevne økningen i gassprisene som har vært observert siden juni. I oktober nærmet gjennomsnittsprisen seg 10 NOK per kubikkmeter. Til sammenligning har de gjennomsnittlige årsprisene de siste tre årene ligget rundt 5 NOK. Ifølge SSB bidro begrensede leveranser av flytende gass fra Midtøsten og lavere lagre enn vanlig i europeiske lagre til prisøkningene.



De høye prisene ble fulgt av et stort eksportvolum. I oktober solgte Norge 10,3 mrd. kubikkmeter naturgass i gassform til utlandet, noe som justert for antall dager tilsvarer nivåene i første kvartal 2026. Situasjonen var annerledes i oljemarkedet. Verdien av oljeeksporten falt med 7 prosent til 52,4 mrd. NOK, ettersom antallet eksporterte fat sank til 45,3 millioner, det laveste nivået siden mars 2025. Samtidig økte gjennomsnittsprisen per fat med 87 NOK og nådde 1 156 NOK.

Handelsbalansen de siste fem årene, i milliarder kroner.Ill. SSB

Strøm og våpen øker inntektene. Annen eksport holder seg på et høyt nivå Veksten omfattet også eksport fra andre sektorer enn utvinning av olje og gass. I oktober var verdien 71,7 mrd. NOK, altså 1,2 prosent mer enn måneden før. I fem måneder har den holdt seg nær 70 mrd. NOK. De høye prisene på aluminium, bensin og diesel er delvis knyttet til konflikten rundt Hormuzstredet, som har påvirket de internasjonale råvaremarkedene. Økningen i verdien av elektrisitetseksporten var særlig synlig; den nådde 3,7 mrd. NOK, det høyeste siden 2022.



Den internasjonale situasjonen gagner også norsk forsvarsindustri. I oktober var verdien av eksporten av våpen og ammunisjon 1,8 mrd. NOK, og siden årsskiftet har den nådd 11 mrd. NOK. Det tilsvarer en økning på 33 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Fisk er fortsatt en viktig del av norsk eksport. I oktober ga salget til utlandet 17,3 mrd. NOK, selv om både verdien og volumet av eksporten falt for flere viktige arter av villfanget fisk. Samtidig økte gunstige oppdrettsforhold tilgjengeligheten av laks, og eksportvolumet steg med nær 8 prosent fra året før.