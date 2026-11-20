20 listopada 2026 12:27
Rekordowy import i ogromna nadwyżka handlowa. Takich wpływów nie było od lat
Gaz osiąga najwyższą wartość od lat. Ceny w Europie napędzają eksport
Wysokim cenom towarzyszył duży wolumen eksportu. W październiku Norwegia sprzedała za granicę 10,3 mld metrów sześciennych gazu ziemnego w postaci gazowej, co po uwzględnieniu liczby dni odpowiada poziomom z pierwszego kwartału 2026 roku. Inaczej wyglądała sytuacja na rynku ropy naftowej. Wartość jej eksportu spadła o 7 proc. do 52,4 mld NOK, ponieważ liczba wyeksportowanych baryłek zmniejszyła się do 45,3 mln, najniższego poziomu od marca 2025 roku. Jednocześnie średnia cena baryłki wzrosła o 87 NOK i osiągnęła 1156 NOK.
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Prąd i uzbrojenie zwiększają wpływy. Pozostały eksport utrzymuje wysoki poziom
Na sytuacji międzynarodowej korzysta także norweski przemysł obronny. W październiku wartość eksportu broni i amunicji wyniosła 1,8 mld NOK, a od początku roku osiągnęła 11 mld NOK, co oznacza wzrost o 33 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ważną częścią norweskiego eksportu pozostają również ryby. W październiku ich sprzedaż zagraniczna przyniosła 17,3 mld NOK, choć w przypadku kilku istotnych gatunków dziko poławianych ryb spadły zarówno wartość, jak i wielkość eksportu. Jednocześnie korzystne warunki hodowlane zwiększyły dostępność łososia, którego wolumen eksportu wzrósł o blisko 8 proc. rok do roku.
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