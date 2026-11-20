Norwegia odnotowała najwyższą nadwyżkę handlową od 2022 roku. W październiku 2026 roku wyniosła ona 121,4 mld NOK, co oznacza wzrost o 17,4 proc. w porównaniu z wrześniem. Za tak duży wzrost odpowiada przede wszystkim drożejący gaz ziemny, którego ceny podniosły napięcia na europejskim rynku energii.

Zobacz podsumowanie Orła AI Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x Wygenerowane przez AI

Najnowsze dane przedstawił Norweski Centralny Urząd Statystyczny (SSB). W październiku wzrosła nie tylko wartość eksportu, ale również importu, który osiągnął najwyższy miesięczny poziom w historii. Norwegia sprowadziła towary za ponad 108 mld NOK. To o 3,9 proc. więcej niż we wrześniu, a największy wpływ na ten wynik miały zakupy sprzętu do centrów danych oraz samochodów osobowych. Jednocześnie korona norweska umocniła się o 0,9 proc. w ujęciu ważonym importem.

Gaz osiąga najwyższą wartość od lat. Ceny w Europie napędzają eksport Wartość eksportu gazu ziemnego osiągnęła w październiku 105,3 mld NOK. To najwyższy wynik od 2022 roku, do którego przyczynił się systematyczny wzrost cen gazu obserwowany od czerwca. W październiku średnia cena zbliżyła się do 10 NOK za metr sześcienny. Dla porównania w ostatnich trzech latach średnie roczne ceny utrzymywały się w okolicach 5 NOK. Według SSB do podwyżek przyczyniły się ograniczone dostawy skroplonego gazu z Bliskiego Wschodu oraz niższe niż zwykle zapasy w europejskich magazynach.



Wysokim cenom towarzyszył duży wolumen eksportu. W październiku Norwegia sprzedała za granicę 10,3 mld metrów sześciennych gazu ziemnego w postaci gazowej, co po uwzględnieniu liczby dni odpowiada poziomom z pierwszego kwartału 2026 roku. Inaczej wyglądała sytuacja na rynku ropy naftowej. Wartość jej eksportu spadła o 7 proc. do 52,4 mld NOK, ponieważ liczba wyeksportowanych baryłek zmniejszyła się do 45,3 mln, najniższego poziomu od marca 2025 roku. Jednocześnie średnia cena baryłki wzrosła o 87 NOK i osiągnęła 1156 NOK.

Bilans handlowy w ciągu ostatnich 5 lat w miliardach koron.Il. SSB

Prąd i uzbrojenie zwiększają wpływy. Pozostały eksport utrzymuje wysoki poziom Wzrost objął również eksport z sektorów innych niż wydobycie ropy i gazu. W październiku jego wartość wyniosła 71,7 mld NOK, czyli o 1,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Od pięciu miesięcy utrzymuje się ona w pobliżu 70 mld NOK. Wysokie ceny aluminium, benzyny i oleju napędowego są częściowo związane z konfliktem wokół cieśniny Ormuz, który wpłynął na międzynarodowe rynki surowcowe. Szczególnie widoczny był wzrost wartości eksportu energii elektrycznej, która osiągnęła 3,7 mld NOK, najwięcej od 2022 roku.



Na sytuacji międzynarodowej korzysta także norweski przemysł obronny. W październiku wartość eksportu broni i amunicji wyniosła 1,8 mld NOK, a od początku roku osiągnęła 11 mld NOK, co oznacza wzrost o 33 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ważną częścią norweskiego eksportu pozostają również ryby. W październiku ich sprzedaż zagraniczna przyniosła 17,3 mld NOK, choć w przypadku kilku istotnych gatunków dziko poławianych ryb spadły zarówno wartość, jak i wielkość eksportu. Jednocześnie korzystne warunki hodowlane zwiększyły dostępność łososia, którego wolumen eksportu wzrósł o blisko 8 proc. rok do roku.

Refinansowanie Kilka kredytów?

Sprawdź refinansowanie. Porównaj ratę, okres spłaty i całkowity koszt. Poznaj możliwości → Przykład: 250 000 NOK na 5 lat. Oprocentowanie nominalne 11,39%, efektywne 12,00%. Koszt 79 061 NOK, do spłaty 329 061 NOK. Oprocentowanie zmienne, ustalane indywidualnie. Reklama