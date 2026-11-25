У середу, 25 листопада, мережі Extra, Kiwi та Rema 1000 знизили ціну на заморожені свинячі реберця (ribbe) зі 139 до 59 крон за кілограм. Дешевшим стало також pinnekjøtt: 199 крон замість 249–259 крон за кілограм. Extra повідомляє, що ціни діятимуть до свят, і наразі не обмежує кількість упаковок на одного клієнта.

Extra знизила ціни об 11:00, Kiwi та Rema 1000 наслідували її приклад



Знижені ціни діють на найдешевші бренди мереж: Xtra, First Price і Prima. 59 крон — це приблизно 24,50 злотих за середнім курсом НБП у середу. Отже, упаковка вагою 1,7 кг в Extra коштує близько 100 крон замість 236 крон. Першою була мережа Extra, що належить Coop. У середу об 11:00 вона знизила ціну на свої найдешевші заморожені реберця на 58 відсотків. Невдовзі такі самі знижки підтвердили Kiwi та Rema 1000, повідомляють TV 2 і сервіс DinSide Знижені ціни діють на найдешевші бренди мереж: Xtra, First Price і Prima.за середнім курсом НБП у середу. Отже, упаковка вагою 1,7 кг в Extra коштує близько 100 крон замість 236 крон.

Ціни на реберця та pinnekjøtt у трьох мережах Extra — заморожені тонкі реберця (tynnribbe) Xtra, 1,7 кг: 59 крон замість 139 крон; заморожені tynnribbe та familieribbe бренду Coop: 69 крон замість 149 крон; копчене й некопчене pinnekjøtt Xtra: 199 крон замість 249 крон,

— заморожені тонкі реберця (tynnribbe) Xtra, 1,7 кг: замість 139 крон; заморожені tynnribbe та familieribbe бренду Coop: 69 крон замість 149 крон; копчене й некопчене pinnekjøtt Xtra: замість 249 крон, Kiwi — заморожені tynnribbe First Price, 3,6 кг: 59 крон замість 139 крон; свіжі приправлені tynnribbe First Price: 99 крон (упаковка 2,3 кг) і 119 крон (3 кг), раніше 129 і 159 крон; некопчене pinnekjøtt First Price: 199 крон замість 249 крон,

— заморожені tynnribbe First Price, 3,6 кг: замість 139 крон; свіжі приправлені tynnribbe First Price: 99 крон (упаковка 2,3 кг) і 119 крон (3 кг), раніше 129 і 159 крон; некопчене pinnekjøtt First Price: замість 249 крон, Rema 1000 — заморожені реберця Prima зі шкіркою: 59 крон замість 139 крон; свіжі приправлені tynnribbe Prima: 99 крон замість 129 крон; свіже некопчене pinnekjøtt Prima: 199 крон замість 259 крон.

Kiwi повідомляє, що змінюватиме ціни, коли конкуренти знижуватимуть свої. Тож ціна на полиці може відрізнятися від наведеної в цьому огляді. Ціни за кілограм, оголошені мережами в середу:Kiwi повідомляє, що змінюватиме ціни, коли конкуренти знижуватимуть свої. Тож ціна на полиці може відрізнятися від наведеної в цьому огляді.

Ми очікуємо, що за таких цін товар швидко розкуповуватимуть, але ми забезпечили великі поставки. Наша мета проста: клієнти мають знати, що Extra буде найдешевшою на свята.~Говард Єнсен, директор мережі Extra, у пресрелізі

Без ліміту на одного клієнта, ціни мають зберегтися до свят Extra повідомляє, що наразі не обмежує кількість упаковок, які може придбати один клієнт. Мережа також обіцяє, що нові ціни діятимуть до свят, пише TV 2. Найдешевші реберця за 59 і 69 крон — заморожене м’ясо.



Ribbe — це свинячі реберця з грудинкою та шкіркою, запечені так, щоб шкірка була хрусткою. Pinnekjøtt — це солоні й сушені баранячі реберця, іноді також копчені. Багато норвежців їдять ці дві страви на Святвечір.

До зниження цін у Extra приєдналися Kiwi та Rema 1000. Ілюстративне фото.Фото: Robson90 – stock.adobe.com

Цінова війна почалася в жовтні з пряників Мережі змагаються цінами на святкові продукти із середини жовтня. Тоді Extra почала з пряників (pepperkaker) по 4,90 крони за упаковку. Rema 1000 відповіла зниженням цін 5 і 19 листопада, зокрема на сир, шоколад, клементини та заморожену піцу, перелічує DinSide.



Kiwi повідомляє, що зараз має окремі знижки на норвезькі овочі та типові святкові продукти.