25.11.2026 14:59
Реберця на свята по 59 крон за кілограм. Extra, Kiwi та Rema 1000 знизили ціни більш ніж удвічі
Extra знизила ціни об 11:00, Kiwi та Rema 1000 наслідували її приклад
Знижені ціни діють на найдешевші бренди мереж: Xtra, First Price і Prima. 59 крон — це приблизно 24,50 злотих за середнім курсом НБП у середу. Отже, упаковка вагою 1,7 кг в Extra коштує близько 100 крон замість 236 крон.
Ціни на реберця та pinnekjøtt у трьох мережах
- Extra — заморожені тонкі реберця (tynnribbe) Xtra, 1,7 кг: 59 крон замість 139 крон; заморожені tynnribbe та familieribbe бренду Coop: 69 крон замість 149 крон; копчене й некопчене pinnekjøtt Xtra: 199 крон замість 249 крон,
- Kiwi — заморожені tynnribbe First Price, 3,6 кг: 59 крон замість 139 крон; свіжі приправлені tynnribbe First Price: 99 крон (упаковка 2,3 кг) і 119 крон (3 кг), раніше 129 і 159 крон; некопчене pinnekjøtt First Price: 199 крон замість 249 крон,
- Rema 1000 — заморожені реберця Prima зі шкіркою: 59 крон замість 139 крон; свіжі приправлені tynnribbe Prima: 99 крон замість 129 крон; свіже некопчене pinnekjøtt Prima: 199 крон замість 259 крон.
Kiwi повідомляє, що змінюватиме ціни, коли конкуренти знижуватимуть свої. Тож ціна на полиці може відрізнятися від наведеної в цьому огляді.
Ми очікуємо, що за таких цін товар швидко розкуповуватимуть, але ми забезпечили великі поставки. Наша мета проста: клієнти мають знати, що Extra буде найдешевшою на свята.
Без ліміту на одного клієнта, ціни мають зберегтися до свят
Ribbe — це свинячі реберця з грудинкою та шкіркою, запечені так, щоб шкірка була хрусткою. Pinnekjøtt — це солоні й сушені баранячі реберця, іноді також копчені. Багато норвежців їдять ці дві страви на Святвечір.
До зниження цін у Extra приєдналися Kiwi та Rema 1000. Ілюстративне фото.Фото: Robson90 – stock.adobe.com
Цінова війна почалася в жовтні з пряників
Kiwi повідомляє, що зараз має окремі знижки на норвезькі овочі та типові святкові продукти.
Критика: норвезьке м’ясо як приманка
Ті, хто воліє привезти святкове м’ясо з Польщі, мають дотриматися ліміту: 10 кг м’яса, м’ясних виробів і сиру разом на одну особу віком від 12 років.
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