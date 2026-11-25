25.11.2026 14:59
Coaste de Crăciun la 59 kr kilogramul. Extra, Kiwi și Rema 1000 au redus prețurile cu peste jumătate
Extra a redus prețurile la ora 11, iar Kiwi și Rema 1000 au urmat-o
Sunt reduse cele mai ieftine mărci ale lanțurilor: Xtra, First Price și Prima. 59 kr înseamnă aproximativ 24,50 zloți, conform cursului mediu al Băncii Naționale a Poloniei de miercuri. Un pachet de 1,7 kg la Extra costă astfel aproximativ 100 kr în loc de 236 kr.
Prețurile coastelor și ale pinnekjøtt în cele trei lanțuri
- Extra – coaste subțiri congelate (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: 59 kr în loc de 139 kr; tynnribbe și familieribbe congelate marca Coop: 69 kr în loc de 149 kr; pinnekjøtt Xtra, afumat și neafumat: 199 kr în loc de 249 kr,
- Kiwi – tynnribbe congelat First Price, 3,6 kg: 59 kr în loc de 139 kr; tynnribbe proaspăt condimentat First Price: 99 kr (pachet de 2,3 kg) și 119 kr (3 kg), anterior 129 și 159 kr; pinnekjøtt neafumat First Price: 199 kr în loc de 249 kr,
- Rema 1000 – coaste congelate Prima cu șorici: 59 kr în loc de 139 kr; tynnribbe proaspăt condimentat Prima: 99 kr în loc de 129 kr; pinnekjøtt proaspăt neafumat Prima: 199 kr în loc de 259 kr.
Kiwi anunță că va modifica prețurile atunci când concurenții le reduc pe ale lor. Prin urmare, prețul de la raft poate fi diferit de cel din această comparație.
Ne așteptăm ca, la aceste prețuri, marfa să se vândă rapid, însă am asigurat livrări mari. Obiectivul nostru este simplu: clienții trebuie să știe că Extra va fi cel mai ieftin de sărbători.
Fără limită per client, prețurile urmează să rămână până la sărbători
Ribbe sunt coaste de porc cu piept și șorici, coapte astfel încât șoriciul să fie crocant. Pinnekjøtt sunt coaste de miel sărate și uscate, uneori și afumate. Mulți norvegieni mănâncă aceste două feluri de mâncare în Ajunul Crăciunului.
Kiwi și Rema 1000 s-au alăturat reducerii de la Extra. Imagine ilustrativă.Foto: Robson90 – stock.adobe.com
Războiul prețurilor a început în octombrie cu turta dulce
Kiwi precizează că are acum reduceri separate pentru legumele norvegiene și produsele tradiționale de sărbători.
Critici: carnea norvegiană, folosită ca momeală
Cei care preferă să aducă carne de sărbători din Polonia trebuie să se încadreze în limită: 10 kg de carne, mezeluri și brânză în total, pentru fiecare persoană de la 12 ani în sus.
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