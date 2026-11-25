Miercuri, 25 noiembrie, lanțurile Extra, Kiwi și Rema 1000 au redus prețul coastelor de porc congelate (ribbe) de la 139 la 59 kr pe kilogram. Mai ieftin este și pinnekjøtt: 199 kr în loc de 249–259 kr pe kilogram. Extra anunță că prețurile vor rămâne valabile până la sărbători și, deocamdată, nu limitează numărul de pachete pentru fiecare client.

Extra a redus prețurile la ora 11, iar Kiwi și Rema 1000 au urmat-o



Sunt reduse cele mai ieftine mărci ale lanțurilor: Xtra, First Price și Prima. 59 kr înseamnă aproximativ 24,50 zloți, conform cursului mediu al Băncii Naționale a Poloniei de miercuri. Un pachet de 1,7 kg la Extra costă astfel aproximativ 100 kr în loc de 236 kr. Prima a fost rețeaua Extra, care aparține de Coop. Miercuri, la ora 11, a redus cu 58% prețul celor mai ieftine coaste congelate. La scurt timp, Kiwi și Rema 1000 au confirmat aceleași reduceri, relatează TV 2 și site-ul DinSide Sunt reduse cele mai ieftine mărci ale lanțurilor: Xtra, First Price și Prima., conform cursului mediu al Băncii Naționale a Poloniei de miercuri. Un pachet de 1,7 kg la Extra costă astfel aproximativ 100 kr în loc de 236 kr.

Prețurile coastelor și ale pinnekjøtt în cele trei lanțuri Extra – coaste subțiri congelate (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: 59 kr în loc de 139 kr; tynnribbe și familieribbe congelate marca Coop: 69 kr în loc de 149 kr; pinnekjøtt Xtra, afumat și neafumat: 199 kr în loc de 249 kr,

– coaste subțiri congelate (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: în loc de 139 kr; tynnribbe și familieribbe congelate marca Coop: 69 kr în loc de 149 kr; pinnekjøtt Xtra, afumat și neafumat: în loc de 249 kr, Kiwi – tynnribbe congelat First Price, 3,6 kg: 59 kr în loc de 139 kr; tynnribbe proaspăt condimentat First Price: 99 kr (pachet de 2,3 kg) și 119 kr (3 kg), anterior 129 și 159 kr; pinnekjøtt neafumat First Price: 199 kr în loc de 249 kr,

– tynnribbe congelat First Price, 3,6 kg: în loc de 139 kr; tynnribbe proaspăt condimentat First Price: 99 kr (pachet de 2,3 kg) și 119 kr (3 kg), anterior 129 și 159 kr; pinnekjøtt neafumat First Price: în loc de 249 kr, Rema 1000 – coaste congelate Prima cu șorici: 59 kr în loc de 139 kr; tynnribbe proaspăt condimentat Prima: 99 kr în loc de 129 kr; pinnekjøtt proaspăt neafumat Prima: 199 kr în loc de 259 kr.

Kiwi anunță că va modifica prețurile atunci când concurenții le reduc pe ale lor. Prin urmare, prețul de la raft poate fi diferit de cel din această comparație. Prețurile pe kilogram comunicate miercuri de lanțuri:Kiwi anunță că va modifica prețurile atunci când concurenții le reduc pe ale lor. Prin urmare, prețul de la raft poate fi diferit de cel din această comparație.

Ne așteptăm ca, la aceste prețuri, marfa să se vândă rapid, însă am asigurat livrări mari. Obiectivul nostru este simplu: clienții trebuie să știe că Extra va fi cel mai ieftin de sărbători.~Håvard Jensen, directorul rețelei Extra, într-un comunicat de presă

Fără limită per client, prețurile urmează să rămână până la sărbători Extra informează că, deocamdată, nu limitează numărul de pachete pe care le poate cumpăra un client. Lanțul promite, de asemenea, că noile prețuri vor rămâne valabile până la sărbători, scrie TV 2. Cele mai ieftine coaste, la 59 și 69 kr, sunt congelate.



Ribbe sunt coaste de porc cu piept și șorici, coapte astfel încât șoriciul să fie crocant. Pinnekjøtt sunt coaste de miel sărate și uscate, uneori și afumate. Mulți norvegieni mănâncă aceste două feluri de mâncare în Ajunul Crăciunului.

Kiwi și Rema 1000 s-au alăturat reducerii de la Extra. Imagine ilustrativă.Foto: Robson90 – stock.adobe.com

Războiul prețurilor a început în octombrie cu turta dulce Lanțurile concurează prin prețurile produselor de sărbători de la jumătatea lunii octombrie. Extra a început atunci cu turta dulce (pepperkaker) la 4,90 kr pachetul. Rema 1000 a răspuns cu reduceri pe 5 și 19 noiembrie, între altele la brânză, ciocolată, clementine și pizza congelată, enumeră DinSide.



Kiwi precizează că are acum reduceri separate pentru legumele norvegiene și produsele tradiționale de sărbători.