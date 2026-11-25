Onsdag 25. november satte kjedene Extra, Kiwi og Rema 1000 ned prisen på frossen svineribbe fra 139 til 59 kr per kilo. Pinnekjøtt er også billigere: 199 kr i stedet for 249–259 kr per kilo. Extra varsler at prisene vil gjelde fram til jul, og har foreløpig ingen begrensning på antall pakker per kunde.

Extra kuttet prisene klokken 11, Kiwi og Rema 1000 fulgte etter



Det er kjedenes billigste merkevarer som er satt ned i pris: Xtra, First Price og Prima. 59 kr er rundt 24,50 zł etter NBP sin gjennomsnittskurs fra onsdag. En pakke på 1,7 kg hos Extra koster dermed rundt 100 kr i stedet for 236 kr. Extra-kjeden, som eies av Coop, var først ute. Onsdag klokken 11 satte den ned prisen på sin billigste frosne ribbe med 58 prosent. Kort tid etter bekreftet Kiwi og Rema 1000 de samme prisreduksjonene, melder TV 2 og nettstedet DinSide Det er kjedenes billigste merkevarer som er satt ned i pris: Xtra, First Price og Prima.etter NBP sin gjennomsnittskurs fra onsdag. En pakke på 1,7 kg hos Extra koster dermed rundt 100 kr i stedet for 236 kr.

Priser på ribbe og pinnekjøtt i de tre kjedene Extra – frossen tynnribbe Xtra, 1,7 kg: 59 kr i stedet for 139 kr; frossen tynnribbe og familieribbe fra Coop: 69 kr i stedet for 149 kr; røkt og urøkt pinnekjøtt Xtra: 199 kr i stedet for 249 kr,

– frossen tynnribbe Xtra, 1,7 kg: i stedet for 139 kr; frossen tynnribbe og familieribbe fra Coop: 69 kr i stedet for 149 kr; røkt og urøkt pinnekjøtt Xtra: i stedet for 249 kr, Kiwi – frossen tynnribbe First Price, 3,6 kg: 59 kr i stedet for 139 kr; fersk krydret tynnribbe First Price: 99 kr (pakke på 2,3 kg) og 119 kr (3 kg), tidligere 129 og 159 kr; urøkt pinnekjøtt First Price: 199 kr i stedet for 249 kr,

– frossen tynnribbe First Price, 3,6 kg: i stedet for 139 kr; fersk krydret tynnribbe First Price: 99 kr (pakke på 2,3 kg) og 119 kr (3 kg), tidligere 129 og 159 kr; urøkt pinnekjøtt First Price: i stedet for 249 kr, Rema 1000 – frossen Prima-ribbe med svor: 59 kr i stedet for 139 kr; fersk krydret Prima tynnribbe: 99 kr i stedet for 129 kr; ferskt urøkt Prima-pinnekjøtt: 199 kr i stedet for 259 kr.

Kiwi varsler at de vil endre prisene når konkurrentene kutter sine. Prisen i butikkhyllen kan derfor avvike fra denne oversikten. Priser per kilo oppgitt av kjedene onsdag:Kiwi varsler at de vil endre prisene når konkurrentene kutter sine. Prisen i butikkhyllen kan derfor avvike fra denne oversikten.

Vi forventer at varene vil selge raskt til disse prisene, men vi har sikret store leveranser. Målet vårt er enkelt: Kundene skal vite at Extra blir billigst til jul.~Håvard Jensen, kjededirektør i Extra, i en pressemelding

Ingen kjøpsgrense per kunde, prisene skal gjelde til jul Extra opplyser at det foreløpig ikke er noen begrensning på hvor mange pakker hver kunde kan kjøpe. Kjeden lover også at de nye prisene vil gjelde fram til jul, skriver TV 2. Den billigste ribben, til 59 og 69 kr, er frossen.



Ribbe er svineribbe med sideflesk og svor, stekt slik at svoren blir sprø. Pinnekjøtt er saltet og tørket lammeribbe, noen ganger også røkt. Mange nordmenn spiser disse to rettene på julaften.

Kiwi og Rema 1000 har sluttet seg til priskuttet hos Extra. Illustrasjonsfoto.Foto: Robson90 – stock.adobe.com

Priskrigen startet i oktober med pepperkaker Kjedene har konkurrert om prisene på julevarer siden midten av oktober. Extra startet da med pepperkaker til 4,90 kr per pakke. Rema 1000 svarte med priskutt 5. og 19. november, blant annet på ost, sjokolade, klementiner og frossenpizza, skriver DinSide.



Kiwi opplyser at de nå har egne prisreduksjoner på norske grønnsaker og typiske julevarer.