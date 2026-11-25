25.11.2026 14:59
Ribbe til jul for 59 kr per kilo. Extra, Kiwi og Rema 1000 har kuttet prisene med over halvparten
Extra kuttet prisene klokken 11, Kiwi og Rema 1000 fulgte etter
Det er kjedenes billigste merkevarer som er satt ned i pris: Xtra, First Price og Prima. 59 kr er rundt 24,50 zł etter NBP sin gjennomsnittskurs fra onsdag. En pakke på 1,7 kg hos Extra koster dermed rundt 100 kr i stedet for 236 kr.
Priser på ribbe og pinnekjøtt i de tre kjedene
- Extra – frossen tynnribbe Xtra, 1,7 kg: 59 kr i stedet for 139 kr; frossen tynnribbe og familieribbe fra Coop: 69 kr i stedet for 149 kr; røkt og urøkt pinnekjøtt Xtra: 199 kr i stedet for 249 kr,
- Kiwi – frossen tynnribbe First Price, 3,6 kg: 59 kr i stedet for 139 kr; fersk krydret tynnribbe First Price: 99 kr (pakke på 2,3 kg) og 119 kr (3 kg), tidligere 129 og 159 kr; urøkt pinnekjøtt First Price: 199 kr i stedet for 249 kr,
- Rema 1000 – frossen Prima-ribbe med svor: 59 kr i stedet for 139 kr; fersk krydret Prima tynnribbe: 99 kr i stedet for 129 kr; ferskt urøkt Prima-pinnekjøtt: 199 kr i stedet for 259 kr.
Kiwi varsler at de vil endre prisene når konkurrentene kutter sine. Prisen i butikkhyllen kan derfor avvike fra denne oversikten.
Vi forventer at varene vil selge raskt til disse prisene, men vi har sikret store leveranser. Målet vårt er enkelt: Kundene skal vite at Extra blir billigst til jul.
Ingen kjøpsgrense per kunde, prisene skal gjelde til jul
Ribbe er svineribbe med sideflesk og svor, stekt slik at svoren blir sprø. Pinnekjøtt er saltet og tørket lammeribbe, noen ganger også røkt. Mange nordmenn spiser disse to rettene på julaften.
Kiwi og Rema 1000 har sluttet seg til priskuttet hos Extra. Illustrasjonsfoto.Foto: Robson90 – stock.adobe.com
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Kiwi opplyser at de nå har egne prisreduksjoner på norske grønnsaker og typiske julevarer.
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