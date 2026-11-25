25 listopada 2026 14:59
Żeberka na święta po 59 kr za kilogram. Extra, Kiwi i Rema 1000 obniżyły ceny o ponad połowę
Extra obniżyła ceny o godz. 11, Kiwi i Rema 1000 poszły za nią
Przecenione są najtańsze marki sieci: Xtra, First Price i Prima. 59 kr to około 24,50 zł według średniego kursu NBP ze środy. Opakowanie 1,7 kg w Extra kosztuje więc około 100 kr zamiast 236 kr.
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Ceny żeberek i pinnekjøtt w trzech sieciach
- Extra – mrożone cienkie żeberka (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: 59 kr zamiast 139 kr; mrożone tynnribbe i familieribbe marki Coop: 69 kr zamiast 149 kr; pinnekjøtt Xtra, wędzone i niewędzone: 199 kr zamiast 249 kr,
- Kiwi – mrożone tynnribbe First Price, 3,6 kg: 59 kr zamiast 139 kr; świeże przyprawione tynnribbe First Price: 99 kr (opakowanie 2,3 kg) i 119 kr (3 kg), wcześniej 129 i 159 kr; niewędzone pinnekjøtt First Price: 199 kr zamiast 249 kr,
- Rema 1000 – mrożone żeberka Prima ze skórą: 59 kr zamiast 139 kr; świeże przyprawione tynnribbe Prima: 99 kr zamiast 129 kr; świeże niewędzone pinnekjøtt Prima: 199 kr zamiast 259 kr.
Kiwi zapowiada, że będzie zmieniać ceny, gdy konkurenci obniżą swoje. Cena na półce może więc być inna niż w tym zestawieniu.
Spodziewamy się, że przy tych cenach towar będzie szybko schodził, ale zabezpieczyliśmy duże dostawy. Nasz cel jest prosty: klienci mają wiedzieć, że Extra będzie najtańsza na święta.
Bez limitu na klienta, ceny mają zostać do świąt
Ribbe to żeberka wieprzowe z boczkiem i skórą, pieczone tak, żeby skóra była chrupiąca. Pinnekjøtt to solone i suszone żeberka jagnięce, czasem także wędzone. Te dwa dania wielu Norwegów je w Wigilię.
Do obniżki w Extra dołączyły Kiwi i Rema 1000. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Robson90 – stock.adobe.com
Wojna cenowa zaczęła się w październiku od pierników
Kiwi podaje, że ma teraz osobne obniżki na norweskie warzywa i typowe produkty świąteczne.
Krytyka: norweskie mięso jako przynęta
Kto woli przywieźć świąteczne mięso z Polski, musi zmieścić się w limicie: 10 kg mięsa, wędlin i sera łącznie na osobę od 12 lat.