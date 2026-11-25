W środę 25 listopada sieci Extra, Kiwi i Rema 1000 obniżyły cenę mrożonych żeberek wieprzowych (ribbe) ze 139 do 59 kr za kilogram. Tańsze jest też pinnekjøtt: 199 kr zamiast 249–259 kr za kilogram. Extra zapowiada, że ceny zostaną do świąt, i na razie nie ogranicza liczby opakowań na klienta.

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Extra obniżyła ceny o godz. 11, Kiwi i Rema 1000 poszły za nią



Przecenione są najtańsze marki sieci: Xtra, First Price i Prima. 59 kr to około 24,50 zł według średniego kursu NBP ze środy. Opakowanie 1,7 kg w Extra kosztuje więc około 100 kr zamiast 236 kr. Pierwsza była sieć Extra, która należy do Coop. W środę o godz. 11 obniżyła cenę swoich najtańszych mrożonych żeberek o 58 proc. Krótko potem takie same obniżki potwierdziły Kiwi i Rema 1000, podają TV 2 i serwis DinSide Przecenione są najtańsze marki sieci: Xtra, First Price i Prima.według średniego kursu NBP ze środy. Opakowanie 1,7 kg w Extra kosztuje więc około 100 kr zamiast 236 kr.

Ceny żeberek i pinnekjøtt w trzech sieciach Extra – mrożone cienkie żeberka (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: 59 kr zamiast 139 kr; mrożone tynnribbe i familieribbe marki Coop: 69 kr zamiast 149 kr; pinnekjøtt Xtra, wędzone i niewędzone: 199 kr zamiast 249 kr,

– mrożone cienkie żeberka (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: zamiast 139 kr; mrożone tynnribbe i familieribbe marki Coop: 69 kr zamiast 149 kr; pinnekjøtt Xtra, wędzone i niewędzone: zamiast 249 kr, Kiwi – mrożone tynnribbe First Price, 3,6 kg: 59 kr zamiast 139 kr; świeże przyprawione tynnribbe First Price: 99 kr (opakowanie 2,3 kg) i 119 kr (3 kg), wcześniej 129 i 159 kr; niewędzone pinnekjøtt First Price: 199 kr zamiast 249 kr,

– mrożone tynnribbe First Price, 3,6 kg: zamiast 139 kr; świeże przyprawione tynnribbe First Price: 99 kr (opakowanie 2,3 kg) i 119 kr (3 kg), wcześniej 129 i 159 kr; niewędzone pinnekjøtt First Price: zamiast 249 kr, Rema 1000 – mrożone żeberka Prima ze skórą: 59 kr zamiast 139 kr; świeże przyprawione tynnribbe Prima: 99 kr zamiast 129 kr; świeże niewędzone pinnekjøtt Prima: 199 kr zamiast 259 kr.

Kiwi zapowiada, że będzie zmieniać ceny, gdy konkurenci obniżą swoje. Cena na półce może więc być inna niż w tym zestawieniu. Ceny za kilogram, które sieci podały w środę:Kiwi zapowiada, że będzie zmieniać ceny, gdy konkurenci obniżą swoje. Cena na półce może więc być inna niż w tym zestawieniu.

Spodziewamy się, że przy tych cenach towar będzie szybko schodził, ale zabezpieczyliśmy duże dostawy. Nasz cel jest prosty: klienci mają wiedzieć, że Extra będzie najtańsza na święta.~Håvard Jensen, dyrektor sieci Extra, w komunikacie prasowym

Bez limitu na klienta, ceny mają zostać do świąt Extra informuje, że na razie nie ogranicza liczby opakowań, które może kupić jeden klient. Sieć obiecuje też, że nowe ceny zostaną do świąt, pisze TV 2. Najtańsze żeberka, po 59 i 69 kr, to mięso mrożone.



Ribbe to żeberka wieprzowe z boczkiem i skórą, pieczone tak, żeby skóra była chrupiąca. Pinnekjøtt to solone i suszone żeberka jagnięce, czasem także wędzone. Te dwa dania wielu Norwegów je w Wigilię.

Do obniżki w Extra dołączyły Kiwi i Rema 1000. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Robson90 – stock.adobe.com

Wojna cenowa zaczęła się w październiku od pierników Sieci ścigają się na ceny świątecznych produktów od połowy października. Extra zaczęła wtedy od pierników (pepperkaker) po 4,90 kr za opakowanie. Rema 1000 odpowiedziała obniżkami 5 i 19 listopada, między innymi na ser, czekoladę, klementynki i mrożoną pizzę, wylicza DinSide.



Kiwi podaje, że ma teraz osobne obniżki na norweskie warzywa i typowe produkty świąteczne.