25.11.2026 14:59
Costillas para Navidad a 59 coronas por kilo. Extra, Kiwi y Rema 1000 reducen los precios en más de la mitad
Extra redujo los precios a las 11; Kiwi y Rema 1000 la siguieron
Las promociones afectan a las marcas más baratas de las cadenas: Xtra, First Price y Prima. 59 coronas equivalen a unos 24,50 zł según el tipo de cambio medio del Banco Nacional de Polonia del miércoles. Por tanto, un paquete de 1,7 kg en Extra cuesta unas 100 coronas en lugar de 236 coronas.
Precios de las costillas y del pinnekjøtt en las tres cadenas
- Extra – costillas finas congeladas (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: 59 coronas en lugar de 139 coronas; tynnribbe y familieribbe congeladas de la marca Coop: 69 coronas en lugar de 149 coronas; pinnekjøtt Xtra, ahumado y sin ahumar: 199 coronas en lugar de 249 coronas,
- Kiwi – tynnribbe congelado First Price, 3,6 kg: 59 coronas en lugar de 139 coronas; tynnribbe fresco condimentado First Price: 99 coronas (paquete de 2,3 kg) y 119 coronas (3 kg), antes 129 y 159 coronas; pinnekjøtt sin ahumar First Price: 199 coronas en lugar de 249 coronas,
- Rema 1000 – costillas congeladas Prima con piel: 59 coronas en lugar de 139 coronas; tynnribbe fresco condimentado Prima: 99 coronas en lugar de 129 coronas; pinnekjøtt fresco sin ahumar Prima: 199 coronas en lugar de 259 coronas.
Kiwi anuncia que modificará los precios cuando sus competidores reduzcan los suyos. Por tanto, el precio en el estante puede ser distinto del indicado en esta lista.
Esperamos que, a estos precios, la mercancía se venda rápidamente, pero hemos asegurado grandes suministros. Nuestro objetivo es simple: los clientes deben saber que Extra será la más barata en Navidad.
Sin límite por cliente; los precios se mantendrán hasta Navidad
Ribbe son costillas de cerdo con panceta y piel, asadas de modo que la piel quede crujiente. Pinnekjøtt son costillas de cordero saladas y secadas, a veces también ahumadas. Muchos noruegos comen estos dos platos en Nochebuena.
Kiwi y Rema 1000 se sumaron a la rebaja de Extra. Foto ilustrativa.Fot. Robson90 – stock.adobe.com
La guerra de precios comenzó en octubre con las galletas de jengibre
Kiwi señala que ahora tiene descuentos separados para verduras noruegas y productos navideños típicos.
Críticas: la carne noruega como reclamo
Quien prefiera traer carne navideña de Polonia debe respetar el límite de: 10 kg de carne, embutidos y queso en total por persona a partir de los 12 años.
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