El miércoles 25 de noviembre, las cadenas Extra, Kiwi y Rema 1000 redujeron el precio de las costillas de cerdo congeladas (ribbe) de 139 a 59 coronas por kilo. También es más barato el pinnekjøtt: 199 coronas en lugar de 249–259 coronas por kilo. Extra anuncia que los precios se mantendrán hasta Navidad y, por ahora, no limita el número de paquetes por cliente.

Extra redujo los precios a las 11; Kiwi y Rema 1000 la siguieron



Las promociones afectan a las marcas más baratas de las cadenas: Xtra, First Price y Prima. 59 coronas equivalen a unos 24,50 zł según el tipo de cambio medio del Banco Nacional de Polonia del miércoles. Por tanto, un paquete de 1,7 kg en Extra cuesta unas 100 coronas en lugar de 236 coronas. La primera fue la cadena Extra, perteneciente a Coop. El miércoles, a las 11, redujo en un 58 % el precio de sus costillas congeladas más baratas. Poco después, Kiwi y Rema 1000 confirmaron las mismas rebajas, según informan TV 2 y el sitio DinSide Las promociones afectan a las marcas más baratas de las cadenas: Xtra, First Price y Prima.según el tipo de cambio medio del Banco Nacional de Polonia del miércoles. Por tanto, un paquete de 1,7 kg en Extra cuesta unas 100 coronas en lugar de 236 coronas.

Precios de las costillas y del pinnekjøtt en las tres cadenas Extra – costillas finas congeladas (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: 59 coronas en lugar de 139 coronas; tynnribbe y familieribbe congeladas de la marca Coop: 69 coronas en lugar de 149 coronas; pinnekjøtt Xtra, ahumado y sin ahumar: 199 coronas en lugar de 249 coronas,

– costillas finas congeladas (tynnribbe) Xtra, 1,7 kg: en lugar de 139 coronas; tynnribbe y familieribbe congeladas de la marca Coop: 69 coronas en lugar de 149 coronas; pinnekjøtt Xtra, ahumado y sin ahumar: en lugar de 249 coronas, Kiwi – tynnribbe congelado First Price, 3,6 kg: 59 coronas en lugar de 139 coronas; tynnribbe fresco condimentado First Price: 99 coronas (paquete de 2,3 kg) y 119 coronas (3 kg), antes 129 y 159 coronas; pinnekjøtt sin ahumar First Price: 199 coronas en lugar de 249 coronas,

– tynnribbe congelado First Price, 3,6 kg: en lugar de 139 coronas; tynnribbe fresco condimentado First Price: 99 coronas (paquete de 2,3 kg) y 119 coronas (3 kg), antes 129 y 159 coronas; pinnekjøtt sin ahumar First Price: en lugar de 249 coronas, Rema 1000 – costillas congeladas Prima con piel: 59 coronas en lugar de 139 coronas; tynnribbe fresco condimentado Prima: 99 coronas en lugar de 129 coronas; pinnekjøtt fresco sin ahumar Prima: 199 coronas en lugar de 259 coronas.

Kiwi anuncia que modificará los precios cuando sus competidores reduzcan los suyos. Por tanto, el precio en el estante puede ser distinto del indicado en esta lista. Precios por kilogramo anunciados por las cadenas el miércoles:Kiwi anuncia que modificará los precios cuando sus competidores reduzcan los suyos. Por tanto, el precio en el estante puede ser distinto del indicado en esta lista.

Esperamos que, a estos precios, la mercancía se venda rápidamente, pero hemos asegurado grandes suministros. Nuestro objetivo es simple: los clientes deben saber que Extra será la más barata en Navidad.~Håvard Jensen, director de la cadena Extra, en un comunicado de prensa

Sin límite por cliente; los precios se mantendrán hasta Navidad Extra informa de que, por ahora, no limita el número de paquetes que puede comprar un cliente. La cadena también promete que los nuevos precios se mantendrán hasta Navidad, escribe TV 2. Las costillas más baratas, a 59 y 69 coronas, son carne congelada.



Ribbe son costillas de cerdo con panceta y piel, asadas de modo que la piel quede crujiente. Pinnekjøtt son costillas de cordero saladas y secadas, a veces también ahumadas. Muchos noruegos comen estos dos platos en Nochebuena.

Kiwi y Rema 1000 se sumaron a la rebaja de Extra. Foto ilustrativa.Fot. Robson90 – stock.adobe.com

La guerra de precios comenzó en octubre con las galletas de jengibre Las cadenas compiten con los precios de los productos navideños desde mediados de octubre. Extra comenzó entonces con galletas de jengibre (pepperkaker) a 4,90 coronas por paquete. Rema 1000 respondió con rebajas los días 5 y 19 de noviembre, entre otros productos en queso, chocolate, clementinas y pizza congelada, enumera DinSide.



Kiwi señala que ahora tiene descuentos separados para verduras noruegas y productos navideños típicos.