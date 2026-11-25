25.11.2026 14:59
Šventinės šonkauliukų kainos – 59 kronos už kilogramą. „Extra“, „Kiwi“ ir „Rema 1000“ kainas sumažino daugiau nei perpus
„Extra“ kainas sumažino 11 val., o „Kiwi“ ir „Rema 1000“ pasekė jos pavyzdžiu
Nukainotos pigiausių tinklų prekių ženklų „Xtra“, „First Price“ ir „Prima“ prekės. 59 kr – tai apie 24,50 zloto pagal trečiadienio vidutinį Lenkijos nacionalinio banko kursą. Todėl 1,7 kg pakuotė „Extra“ parduotuvėje kainuoja apie 100 kr, o ne 236 kr.
Šonkauliukų ir pinnekjøtt kainos trijuose tinkluose
- „Extra“ – šaldyti ploni šonkauliukai (tynnribbe) „Xtra“, 1,7 kg: 59 kr vietoj 139 kr; šaldyti „Coop“ prekės ženklo tynnribbe ir familieribbe: 69 kr vietoj 149 kr; rūkyti ir nerūkyti „Xtra“ pinnekjøtt: 199 kr vietoj 249 kr;
- „Kiwi“ – šaldyti „First Price“ tynnribbe, 3,6 kg: 59 kr vietoj 139 kr; švieži marinuoti „First Price“ tynnribbe: 99 kr (2,3 kg pakuotė) ir 119 kr (3 kg), anksčiau – 129 ir 159 kr; nerūkyti „First Price“ pinnekjøtt: 199 kr vietoj 249 kr;
- „Rema 1000“ – šaldyti „Prima“ šonkauliukai su odele: 59 kr vietoj 139 kr; švieži marinuoti „Prima“ tynnribbe: 99 kr vietoj 129 kr; švieži nerūkyti „Prima“ pinnekjøtt: 199 kr vietoj 259 kr.
„Kiwi“ praneša, kad keis kainas, kai konkurentai sumažins savąsias. Todėl kaina lentynoje gali skirtis nuo nurodytos šiame palyginime.
Tikimės, kad esant tokioms kainoms prekės bus greitai išperkamos, tačiau užsitikrinome dideles tiekimo apimtis. Mūsų tikslas paprastas: klientai turi žinoti, kad per šventes „Extra“ bus pigiausia.
Vienam klientui ribojimų nėra, kainos turėtų išlikti iki švenčių
Ribbe – tai kiaulienos šonkauliukai su šonine ir odele, kepami taip, kad odelė būtų traški. Pinnekjøtt – sūdyti ir džiovinti ėrienos šonkauliukai, kartais ir rūkyti. Daugelis norvegų šiuos du patiekalus valgo Kūčių vakarą.
Prie „Extra“ kainų mažinimo prisijungė „Kiwi“ ir „Rema 1000“. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. Robson90 – stock.adobe.com
Kainų karas spalį prasidėjo nuo meduolių
„Kiwi“ nurodo, kad dabar taiko atskiras nuolaidas norvegiškoms daržovėms ir tipiškiems kalėdiniams produktams.
Kritika: norvegiška mėsa kaip masalas
Kas mieliau nori atsivežti šventinės mėsos iš Lenkijos, turi neviršyti limito: 10 kg mėsos, mėsos gaminių ir sūrio kartu vienam asmeniui nuo 12 metų.
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