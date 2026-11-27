Захист від грипу та COVID-19 формується через один-два тижні після вакцинації. Тому важливо, щоб люди, яким рекомендовано вакцину, отримали її зараз, до того як кількість заражень ще більше зросте.~Інгвільд Ф’єлдгайм, лікарка FHI, для NRK