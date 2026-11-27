Ранковий брифінг: у Рерусі −27 градусів, грип набирає обертів, Norse скасовує чергові рейси
Грип: вакцина починає діяти через один-два тижні
Вакцинацію рекомендують, зокрема, дітям і дорослим із груп ризику, вагітним після 12-го тижня та медичним працівникам, які мають тісний контакт із пацієнтами. Вакцинацію проводять сімейні лікарі (fastlege), муніципалітети й аптеки; в аптеках часто без попереднього запису. Згідно з сервісом helsenorge.no, для груп ризику сама вакцина цього сезону коштує 101 крону, а разом із введенням зазвичай 308 крон (рекомендований тариф Helsedirektoratet; муніципалітет може встановити інший). Інші платять за вакцину приблизно 200 крон плюс плату за введення.
Захист від грипу та COVID-19 формується через один-два тижні після вакцинації. Тому важливо, щоб люди, яким рекомендовано вакцину, отримали її зараз, до того як кількість заражень ще більше зросте.
Norse: літаки на землі, рейси скасовані до суботи
Авіакомпанія заявила, що якщо швидко не отримає гроші на поточну діяльність, то подасть заяву про банкрутство. Вона веде переговори з інвесторами. Тим, хто має квиток Norse, слід перевірити свій рейс на сайті авіакомпанії або аеропорту.
Групи ризику платять за вакцину проти грипу цього сезону 101 крону. Ілюстративне фото.Фото: fotolia
Погода: вранці мороз, із неділі тепліше
Із вихідних стане тепліше. У Бергені, Ставангері та Крістіансанні вже із суботи температура буде вище нуля також уночі, а в Осло — із неділі. У вівторок найнижча температура в Осло має становити +7 градусів. Після морозів відлига часто означає слизькі тротуари й дороги.
У Швеції буде уряд
Мосс: нова станція без паркування для авто
Курс крони
У неділю — перша неділя Адвенту, до Святвечора залишилося 27 днів. Гарної п’ятниці.
Текст підготовлено за допомогою ШІ на основі джерел, зазначених у статті.
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