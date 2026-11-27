Resumen matutino: −27 grados en Røros, la gripe se intensifica, Norse cancela más vuelos
Gripe: la vacuna hace efecto tras una o dos semanas
La vacuna se recomienda, entre otros, a niños y adultos de grupos de riesgo, mujeres embarazadas a partir de la semana 12 y profesionales sanitarios que tienen contacto estrecho con pacientes. Vacunan los médicos de cabecera (fastlege), los municipios y las farmacias; en las farmacias, a menudo sin cita previa. Según el portal helsenorge.no, para los grupos de riesgo la vacuna cuesta esta temporada 101 kr, y junto con la administración, normalmente 308 kr (tarifa recomendada por la Dirección Noruega de Salud; el municipio puede fijar otra). Los demás pagan unos 200 kr por la vacuna, más la tarifa de administración.
La protección contra la gripe y la covid-19 se obtiene entre una y dos semanas después de la vacunación. Por eso es importante que las personas a las que se recomienda la vacuna la reciban ahora, antes de que haya aún más contagios.
Norse: aviones en tierra, vuelos cancelados hasta el sábado
La aerolínea anunció que, si no obtiene rápidamente dinero para sus operaciones corrientes, presentará una solicitud de quiebra. Está en conversaciones con inversores. Quienes tengan un billete de Norse deben comprobar su vuelo en la web de la aerolínea o del aeropuerto.
Los grupos de riesgo pagan 101 kr por la vacuna contra la gripe esta temporada. Foto ilustrativa.Foto: fotolia
Tiempo: heladas por la mañana, más calor desde el domingo
A partir del fin de semana subirá la temperatura. En Bergen, Stavanger y Kristiansand se esperan temperaturas por encima de cero también por la noche desde el sábado; en Oslo, desde el domingo. El martes, la temperatura mínima prevista en Oslo es de +7 grados. Tras las heladas, el deshielo suele significar aceras y carreteras resbaladizas.
Suecia tendrá gobierno
Moss: nueva estación sin aparcamiento para coches
Tipo de cambio de la corona
El domingo es el primer domingo de Adviento; faltan 27 días para Nochebuena. Que tengan un buen viernes.
Texto preparado con ayuda de IA a partir de las fuentes indicadas en el artículo.
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