Morgenbriefing: −27 grader i Røros, influensaen tar seg opp, Norse avlyser flere flyvninger
Influensa: vaksinen virker etter én til to uker
Vaksinen anbefales blant annet til barn og voksne i risikogrupper, gravide etter 12. svangerskapsuke og helsepersonell som har nær kontakt med pasienter. Vaksinen settes hos fastleger, i kommunene og på apotek, ofte uten timebestilling på apotekene. Ifølge helsenorge.no koster selve vaksinen denne sesongen 101 kr for risikogruppene, og vanligvis 308 kr inkludert vaksinering (Helsedirektoratets anbefalte sats; kommunen kan fastsette en annen). Andre betaler rundt 200 kr for vaksinen pluss vaksinasjonsgebyr.
Vern mot influensa og covid-19 oppnår ein éi til to veker etter at ein har teke vaksine. Det er difor viktig at dei som er tilrådde vaksine, tek han no, før smitten aukar ytterlegare.
Norse: fly på bakken, flyvninger avlyst til lørdag
Flyselskapet opplyste at det vil begjære oppbud dersom det ikke raskt får penger til den løpende driften. Det er i samtaler med investorer. De som har Norse-billett, bør sjekke flyvningen sin på flyselskapets eller flyplassens nettside.
Risikogruppene betaler 101 kr for influensavaksinen denne sesongen. Illustrasjonsfoto.Foto: fotolia
Været: frost om morgenen, varmere fra søndag
Det blir varmere fra helgen. I Bergen, Stavanger og Kristiansand er det meldt plussgrader også om natten allerede fra lørdag, og i Oslo fra søndag. Tirsdag er laveste temperatur i Oslo meldt til +7 grader. Tøvær etter frost betyr ofte glatte fortau og veier.
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Kronekurs
Søndag er første søndag i advent, og det er 27 dager til julaften. God fredag.
Teksten er utarbeidet ved hjelp av KI, basert på kildene oppgitt i artikkelen.
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