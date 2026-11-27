Ochronę przed grypą i covid-19 uzyskuje się tydzień do dwóch tygodni po szczepieniu. Dlatego ważne jest, żeby osoby, którym zaleca się szczepionkę, przyjęły ją teraz, zanim zakażeń będzie jeszcze więcej.~Ingvild Fjeldheim, lekarka w FHI, dla NRK