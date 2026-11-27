Poranny briefing: w Røros −27 stopni, grypa się rozkręca, Norse odwołuje kolejne loty
Grypa: szczepionka działa po tygodniu–dwóch
Szczepionkę zaleca się m.in. dzieciom i dorosłym z grup ryzyka, kobietom w ciąży po 12. tygodniu i pracownikom ochrony zdrowia, którzy mają bliski kontakt z pacjentami. Szczepią lekarze rodzinni (fastlege), gminy i apteki, w aptekach często bez zapisów. Według serwisu helsenorge.no dla grup ryzyka sama szczepionka kosztuje w tym sezonie 101 kr, a razem z podaniem zwykle 308 kr (stawka zalecana przez Helsedirektoratet; gmina może ustalić inną). Pozostali płacą za szczepionkę około 200 kr plus opłatę za podanie.
Ochronę przed grypą i covid-19 uzyskuje się tydzień do dwóch tygodni po szczepieniu. Dlatego ważne jest, żeby osoby, którym zaleca się szczepionkę, przyjęły ją teraz, zanim zakażeń będzie jeszcze więcej.
Norse: samoloty na ziemi, loty odwołane do soboty
Linia zapowiedziała, że jeśli szybko nie dostanie pieniędzy na bieżące działanie, złoży wniosek o upadłość. Rozmawia z inwestorami. Kto ma bilet Norse, powinien sprawdzić swój lot na stronie linii albo lotniska.
Grupy ryzyka płacą za szczepionkę przeciw grypie w tym sezonie 101 kr. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. fotolia
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Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
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