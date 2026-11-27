Rytinis apžvalginis pranešimas: Røros mieste −27 laipsniai, gripas įsibėgėja, „Norse“ atšaukia dar daugiau skrydžių
Gripas: vakcina pradeda veikti po vienos–dviejų savaičių
Vakcina, be kita ko, rekomenduojama vaikams ir suaugusiesiems iš rizikos grupių, nėščiosioms po 12-osios savaitės bei sveikatos priežiūros darbuotojams, artimai bendraujantiems su pacientais. Skiepija šeimos gydytojai (fastlege), savivaldybės ir vaistinės; vaistinėse dažnai nereikia išankstinės registracijos. Remiantis svetaine helsenorge.no, rizikos grupėms pati vakcina šį sezoną kainuoja 101 kr, o kartu su suleidimu paprastai 308 kr (Helsedirektoratet rekomenduojamas tarifas; savivaldybė gali nustatyti kitokį). Kiti už vakciną moka apie 200 kr ir papildomai už suleidimą.
Apsauga nuo gripo ir COVID-19 įgyjama praėjus vienai–dviem savaitėms po skiepijimo. Todėl svarbu, kad asmenys, kuriems rekomenduojama vakcina, ją gautų dabar, kol užsikrėtimų dar nepadaugėjo.
„Norse“: lėktuvai ant žemės, skrydžiai atšaukti iki šeštadienio
Oro bendrovė paskelbė, kad, jei greitai negaus lėšų einamajai veiklai, pateiks prašymą dėl bankroto. Ji derasi su investuotojais. Turintys „Norse“ bilietą turėtų patikrinti savo skrydį bendrovės arba oro uosto svetainėje.
Rizikos grupės šį sezoną už vakciną nuo gripo moka 101 kr. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. fotolia
Orai: ryte šaltis, nuo sekmadienio bus šilčiau
Nuo savaitgalio bus šilčiau. Bergene, Stavangeryje ir Kristiansande jau nuo šeštadienio temperatūra ir naktimis turėtų būti aukščiau nulio, Osle – nuo sekmadienio. Antradienį žemiausia temperatūra Osle turėtų siekti +7 laipsnius. Po šalčių atlydys dažnai reiškia slidžius šaligatvius ir kelius.
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Norvegijos kronos kursas
Sekmadienį – pirmasis Advento sekmadienis, iki Kūčių liko 27 dienos. Gražaus penktadienio.
Tekstas parengtas naudojant DI, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
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