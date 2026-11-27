Briefing de dimineață: −27 de grade în Røros, gripa ia amploare, Norse anulează alte zboruri
Gripă: vaccinul devine eficient după una-două săptămâni
Vaccinul este recomandat, printre altele, copiilor și adulților din grupele de risc, femeilor însărcinate după săptămâna a 12-a și lucrătorilor din sistemul de sănătate care au contact apropiat cu pacienții. Vaccinarea este oferită de medicii de familie (fastlege), primării și farmacii, adesea fără programare în farmacii. Potrivit site-ului helsenorge.no, pentru grupele de risc vaccinul în sine costă în acest sezon 101 kr, iar împreună cu administrarea, de regulă, 308 kr (tariful recomandat de Helsedirektoratet; primăria poate stabili un alt preț). Celelalte persoane plătesc aproximativ 200 kr pentru vaccin, plus taxa de administrare.
Protecția împotriva gripei și a covid-19 se obține la una până la două săptămâni după vaccinare. De aceea este important ca persoanele cărora li se recomandă vaccinul să îl facă acum, înainte ca numărul infectărilor să crească și mai mult.
Norse: avioane la sol, zboruri anulate până sâmbătă
Compania a anunțat că, dacă nu va primi rapid bani pentru funcționarea curentă, va depune cerere de faliment. Aceasta discută cu investitori. Persoanele care au bilet Norse ar trebui să își verifice zborul pe site-ul companiei sau al aeroportului.
Grupele de risc plătesc 101 kr pentru vaccinul antigripal în acest sezon. Imagine ilustrativă.Foto: fotolia
Vremea: ger dimineața, mai cald de duminică
De la sfârșitul săptămânii se va încălzi. În Bergen, Stavanger și Kristiansand sunt prognozate temperaturi peste zero și noaptea începând de sâmbătă, iar în Oslo de duminică. Marți, temperatura minimă în Oslo ar urma să fie de +7 grade. După ger, dezghețul înseamnă adesea trotuare și drumuri alunecoase.
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Cursul coroanei
Duminică este prima duminică de Advent, iar până la Ajunul Crăciunului mai sunt 27 de zile. O vineri plăcută.
Text pregătit cu ajutorul AI pe baza surselor indicate în articol.
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