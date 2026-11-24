24.11.2026 07:34
Ранковий брифінг: електроенергія в Осло до 4,28 крон, Стортинг голосує за відтермінування школи, бюджету досі немає
Електроенергія: найдорожче з 16:00 до 19:00
- Осло та схід країни – вранці між 7:00 та 8:00: 3,49 крони, найдорожче — 4,28 крони о 17:00,
- Крістіансанн і Ставангер – найдорожче 4,56 крони о 17:00,
- Берген – найдорожче 4,39 крони о 17:00,
- Тронгейм і Олесунн – найдорожче 2,24 крони о 19:00,
- Будьо і Тромсе – у середньому 0,41 крони.
З державною доплатою (strømstøtte) найдорожча година в Осло коштує приблизно 1,29 крони, а за Norgespris — 0,50 крони. Ціни на середу біржа оприлюднить близько 13:00.
Погода: морозний ранок, ожеледиця на півночі
Із 15:00 до середи 13:00 у частині Нурланна та на півдні Тромсу діє жовте попередження про ожеледицю на дорогах і тротуарах.
Найсильніші морози очікуються в четвер і п’ятницю: в Осло −6 градусів, у Рерусі — до −23.
Стортинг голосує за відтермінування початку навчання в школі
Сьогодні можна подати заяву на відтермінування (utsatt skolestart), але потрібен висновок педагогічно-психологічної служби (PP-tjenesten), а муніципалітети по-різному застосовують правила. Frp хоче спростити процедуру, якщо батьки, дитячий садок і школа дійшли згоди. У 2025 році в дитячому садку на додатковий рік залишилася 331 шестирічна дитина, тобто приблизно 0,6% вікової групи.
Саме голосування ще не змінює правил. Після нього уряд має повернутися до Стортингу з конкретною пропозицією.
Якщо двоє батьків погоджуються, що дитині варто зачекати рік перед вступом до школи, Frp не бачить у цьому проблеми.
У Норвегії діти йдуть до першого класу в рік, коли їм виповнюється шість років. Ілюстративне фото.Фото: Fotolia
Бюджет на 2027 рік: четвертий день після дедлайну
За даними Dagbladet, переговори зайшли в глухий кут через податки на пальне та скорочення викидів. Щодо пошти Posten, де, за даними профспілки Fagforbundet, роботу можуть втратити 2000 листонош, сторони нібито ближчі до угоди.
Від бюджету залежить, зокрема, ставка Norgespris на 2027 рік. Уряд пропонує 56,25 ере з ПДВ замість нинішніх 50 ере.
Потяги: Vestfoldbanen закрита до неділі
Курс крони та ціни в магазинах
У магазинах триває передсвяткова цінова війна. Мережі знижують ціни, зокрема, на пряники, різдвяні ковбаси та марципан, пише сервіс DinSide. Той самий товар у кожній мережі може коштувати по-різному, тому перед великими покупками варто порівняти ціни.
MojaNorwegia сьогодні виповнюється 18 років
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