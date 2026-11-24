На півдні країни це третій найдорожчий день цього року. Біржові ціни за кіловат-годину з ПДВ, без мережевих зборів:З державною доплатою (strømstøtte) найдорожча година в Осло коштує приблизно 1,29 крони, а за Norgespris — 0,50 крони. Ціни на середу біржа оприлюднить близько 13:00.

Електроенергія у вівторок — навіть по 4,56 крони. Це третій найдорожчий день року, а найбільші морози ще попереду

Погода: морозний ранок, ожеледиця на півночі

Прогноз Норвезького метеорологічного інституту на 7:00 (дані о 7:30): в Осло −4 градуси, у Бергені −5, у Тронгеймі та Крістіансанні −6, у Драммені −7. Упродовж дня в Осло температура має піднятися до 1 градуса вище нуля, після обіду буде безхмарно.



Із 15:00 до середи 13:00 у частині Нурланна та на півдні Тромсу діє жовте попередження про ожеледицю на дорогах і тротуарах.



Найсильніші морози очікуються в четвер і п’ятницю: в Осло −6 градусів, у Рерусі — до −23.