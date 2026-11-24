24.11.2026 07:34
Rytinis trumpas pranešimas: elektra Osle – iki 4,28 kr, Stortingas balsuoja dėl mokyklos pradžios atidėjimo, biudžeto vis dar nėra
Elektra: brangiausia nuo 16 iki 19 val.
- Oslas ir rytinė šalies dalis – ryte nuo 7 iki 8 val.: 3,49 kr, brangiausia – 4,28 kr 17 val.,
- Kristiansandas ir Stavangeris – brangiausia – 4,56 kr 17 val.,
- Bergenas – brangiausia – 4,39 kr 17 val.,
- Trondheimas ir Olesiundas – brangiausia – 2,24 kr 19 val.,
- Bodė ir Trumsė – vidutiniškai 0,41 kr.
Su valstybės parama (strømstøtte) brangiausia valanda Osle kainuoja apie 1,29 kr, o taikant Norgespris – 0,50 kr. Trečiadienio kainas birža paskelbs apie 13 val.
Orai: šaltas rytas, ledas šiaurėje
Nuo 15 val. iki trečiadienio 13 val. dalyje Nordlando ir pietinėje Tromso dalyje galioja geltonasis perspėjimas dėl ledo keliuose ir šaligatviuose.
Didžiausi šalčiai numatomi ketvirtadienį ir penktadienį: Osle −6 laipsniai, Riorose – iki −23.
Stortingas balsuoja dėl mokyklos pradžios atidėjimo
Šiuo metu galima kreiptis dėl atidėjimo (utsatt skolestart), tačiau reikalingas pedagoginės psichologinės tarnybos (PP-tjenesten) įvertinimas, o savivaldybės taisykles taiko skirtingai. Frp nori paprastesnės tvarkos tais atvejais, kai sutaria tėvai, darželis ir mokykla. 2025 metais darželyje vienais metais ilgiau liko 331 šešiamečiai, t. y. apie 0,6 proc. atitinkamos amžiaus grupės.
Pats balsavimas dar nekeičia taisyklių. Po jo vyriausybė turi grįžti į Stortingą su konkrečiu pasiūlymu.
Jei abu tėvai sutinka, kad vaikas turėtų metus palaukti prieš pradėdamas lankyti mokyklą, Frp nemato tame problemos.
Norvegijoje vaikai į pirmą klasę eina tais metais, kai jiems sukanka šešeri. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. Fotolia
2027 metų biudžetas: ketvirta diena po termino
Pasak Dagbladet, derybos įstrigo dėl degalų mokesčių ir išmetamųjų teršalų mažinimo. Dėl pašto „Posten“, kuriame, profsąjungos „Fagforbundet“ teigimu, darbą galėtų prarasti 2 000 laiškininkų, esą jau priartėta prie susitarimo.
Nuo biudžeto, be kita ko, priklauso 2027 metų Norgespris tarifas. Vyriausybė siūlo 56,25 øre su PVM vietoj dabartinių 50 øre.
Traukiniai: Vestfoldbanen uždaryta iki sekmadienio
Kronos kursas ir kainos parduotuvėse
Parduotuvėse vyksta prieššventinis kainų karas. Prekybos tinklai mažina, be kita ko, meduolių, kalėdinių dešrų ir marcipano kainas, rašo portalas DinSide. Tas pats produktas kiekviename tinkle gali kainuoti skirtingai, todėl prieš didesnius pirkinius verta palyginti kainas.
„MojaNorwegia“ šiandien sukanka 18 metų
Naujausi straipsniai
- Kiek alkoholio ir cigarečių per šventes galima įsivežti iš Lenkijos? Litras degtinės, 100 cigarečių, nuo liepos – didesnės baudos
- NAV moka anksčiau: pensija ir neįgalumo išmoka – gruodžio 11 d., barnetrygd – gruodžio 16 d. Nuo ko nebus išskaičiuotas mokestis
- Pasas be kelionės į Oslą. Registracija į priėmimą Bergene prasideda šiandien 16:00, Olėsiunde – gruodžio 1 d.
- Jums pakeitė pamainą Norvegijoje. Kada privalo įspėti prieš 14 dienų?
- Jūsų pirmoji slidinėjimo diena Norvegijoje gali prasidėti įrangos skolinimosi punkte
- Pasiimate ką nors Osle? Prieš išvykdami iš namų paprašykite trijų raidžių