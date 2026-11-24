24.11.2026 07:34
Morgenbriefing: strøm i Oslo opptil 4,28 kr, Stortinget stemmer over utsatt skolestart, fortsatt ikke noe budsjett
Strøm: dyrest fra kl. 16 til 19
- Oslo og Østlandet – om morgenen mellom kl. 7 og 8: 3,49 kr, dyrest 4,28 kr kl. 17,
- Kristiansand og Stavanger – dyrest 4,56 kr kl. 17,
- Bergen – dyrest 4,39 kr kl. 17,
- Trondheim og Ålesund – dyrest 2,24 kr kl. 19,
- Bodø og Tromsø – gjennomsnittlig 0,41 kr.
Med strømstøtte koster den dyreste timen i Oslo rundt 1,29 kr, mens den med Norgespris koster 0,50 kr. Børsen oppgir prisene for onsdag rundt kl. 13.
Vær: kald morgen, is i nord
Fra kl. 15 til onsdag kl. 13 gjelder gult farevarsel for is på veier og fortau i deler av Nordland og sør i Troms.
Den strengeste kulden ventes torsdag og fredag: −6 grader i Oslo og ned til −23 i Røros.
Stortinget stemmer over utsatt skolestart
I dag kan man søke om utsatt skolestart, men det kreves en vurdering fra den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PP-tjenesten), og kommunene praktiserer reglene ulikt. Frp ønsker en enklere ordning når foreldrene, barnehagen og skolen er enige. I 2025 ble 331 seksåringer værende ett år ekstra i barnehagen, omtrent 0,6 prosent av årskullet.
Selve avstemningen endrer ikke reglene ennå. Etterpå skal regjeringen komme tilbake til Stortinget med et konkret forslag.
Hvis to foreldre er enige om at dette barnet bør vente et år med å starte på skolen, så ser ikke Frp noe problem med det.
I Norge begynner barn i første klasse det året de fyller seks år. Illustrasjonsfoto.Foto: Fotolia
Statsbudsjettet for 2027: fjerde dag etter fristen
Ifølge Dagbladet har forhandlingene låst seg om drivstoffavgifter og utslippskutt. Når det gjelder Posten, der 2 000 postbud ifølge fagforeningen Fagforbundet kan miste jobben, skal partene være nærmere en løsning.
Blant annet avhenger satsen for Norgespris i 2027 av budsjettet. Regjeringen foreslår 56,25 øre inkludert merverdiavgift, i stedet for dagens 50 øre.
Tog: Vestfoldbanen stengt til søndag
Kronekurs og priser i butikkene
I butikkene pågår julepriskrigen. Kjedene setter blant annet ned prisene på pepperkaker, julepølser og marsipan, skriver DinSide. Det samme produktet kan koste ulikt hos hver kjede, så det lønner seg å sammenligne priser før større innkjøp.
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