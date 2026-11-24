I Sør-Norge er dette den tredje dyreste dagen i år. Børspriser per kilowattime inkludert merverdiavgift, uten nettleie:Med strømstøtte koster den dyreste timen i Oslo rundt 1,29 kr, mens den med Norgespris koster 0,50 kr. Børsen oppgir prisene for onsdag rundt kl. 13.

Vær: kald morgen, is i nord

Varsel fra Meteorologisk institutt for kl. 7 (avlest kl. 7.30): −4 grader i Oslo, −5 i Bergen, −6 i Trondheim og Kristiansand, og −7 i Drammen. I løpet av dagen ventes det opptil 1 plussgrad i Oslo, og skyfritt på ettermiddagen.



Fra kl. 15 til onsdag kl. 13 gjelder gult farevarsel for is på veier og fortau i deler av Nordland og sør i Troms.



Den strengeste kulden ventes torsdag og fredag: −6 grader i Oslo og ned til −23 i Røros.