24 listopada 2026 07:34
Poranny briefing: prąd w Oslo do 4,28 kr, Storting głosuje o odroczeniu szkoły, budżetu wciąż nie ma
Prąd: najdrożej od 16 do 19
- Oslo i wschód kraju – rano między godz. 7 a 8: 3,49 kr, najdrożej 4,28 kr o godz. 17,
- Kristiansand i Stavanger – najdrożej 4,56 kr o godz. 17,
- Bergen – najdrożej 4,39 kr o godz. 17,
- Trondheim i Ålesund – najdrożej 2,24 kr o godz. 19,
- Bodø i Tromsø – średnio 0,41 kr.
Z dopłatą państwa (strømstøtte) najdroższa godzina w Oslo kosztuje około 1,29 kr, a w Norgespris 0,50 kr. Ceny na środę giełda poda około godz. 13.
Pogoda: mroźny ranek, lód na północy
Od godz. 15 do środy do godz. 13 w części Nordland i na południu Troms obowiązuje żółte ostrzeżenie przed lodem na drogach i chodnikach.
Największy mróz ma przyjść w czwartek i piątek: w Oslo −6 stopni, w Røros do −23.
Storting głosuje o odroczeniu startu w szkole
Dziś o odroczenie (utsatt skolestart) można się starać, ale potrzebna jest ocena poradni pedagogiczno-psychologicznej (PP-tjenesten), a gminy stosują przepisy różnie. Frp chce prostszej drogi, gdy rodzice, przedszkole i szkoła są zgodni. W 2025 roku w przedszkolu zostało rok dłużej 331 sześciolatków, czyli około 0,6 proc. rocznika.
Samo głosowanie nie zmienia jeszcze przepisów. Po nim rząd ma wrócić do Stortingu z konkretną propozycją.
Jeśli dwoje rodziców zgadza się, że dziecko powinno poczekać rok z pójściem do szkoły, Frp nie widzi w tym problemu.
W Norwegii dzieci idą do pierwszej klasy w roku, w którym kończą sześć lat. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Fotolia
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Budżet na 2027 rok: czwarty dzień po terminie
Według Dagbladet rozmowy utknęły na podatkach od paliwa i cięciach emisji. W sprawie poczty Posten, gdzie według związku Fagforbundet pracę mogłoby stracić 2000 listonoszy, ma być bliżej porozumienia.
Od budżetu zależy między innymi stawka Norgespris na 2027 rok. Rząd proponuje 56,25 øre z VAT zamiast dzisiejszych 50 øre.
Pociągi: Vestfoldbanen zamknięta do niedzieli
Kurs korony i ceny w sklepach
W sklepach trwa przedświąteczna wojna cenowa. Sieci obniżają ceny między innymi pierników, świątecznych kiełbas i marcepanu, pisze serwis DinSide. Ten sam produkt potrafi kosztować w każdej sieci inaczej, dlatego przed większymi zakupami warto porównać ceny.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz