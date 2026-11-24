Na południu kraju to trzeci najdroższy dzień tego roku. Ceny giełdowe za kilowatogodzinę z VAT, bez opłat sieciowych:Z dopłatą państwa (strømstøtte) najdroższa godzina w Oslo kosztuje około 1,29 kr, a w Norgespris 0,50 kr. Ceny na środę giełda poda około godz. 13.

Pogoda: mroźny ranek, lód na północy

Prognoza norweskiego instytutu meteorologicznego na godz. 7 (odczyt o 7:30): w Oslo −4 stopnie, w Bergen −5, w Trondheim i Kristiansand −6, w Drammen −7. W ciągu dnia w Oslo ma być do 1 stopnia na plusie, po południu bezchmurnie.



Od godz. 15 do środy do godz. 13 w części Nordland i na południu Troms obowiązuje żółte ostrzeżenie przed lodem na drogach i chodnikach.



Największy mróz ma przyjść w czwartek i piątek: w Oslo −6 stopni, w Røros do −23.