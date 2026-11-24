En el sur del país, es el tercer día más caro de este año. Precios de bolsa por kilovatio hora con IVA, sin tarifas de red:Con el subsidio estatal (strømstøtte), la hora más cara en Oslo cuesta alrededor de 1,29 kr, y con Norgespris 0,50 kr. La bolsa anunciará los precios para el miércoles alrededor de las 13.

Tiempo: mañana gélida, hielo en el norte

Previsión del Instituto Meteorológico Noruego para las 7:00 (medición a las 7:30): −4 grados en Oslo, −5 en Bergen, −6 en Trondheim y Kristiansand, y −7 en Drammen. Durante el día, se esperan hasta 1 grado positivo en Oslo y cielos despejados por la tarde.



Desde las 15:00 hasta el miércoles a las 13:00, hay una alerta amarilla por hielo en carreteras y aceras en partes de Nordland y el sur de Troms.



La mayor helada se espera para el jueves y el viernes: −6 grados en Oslo y hasta −23 en Røros.