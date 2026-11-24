24.11.2026 07:34
Resumen matutino: electricidad en Oslo hasta 4,28 kr, el Storting vota sobre aplazar el inicio escolar, el presupuesto sigue sin acuerdo
Electricidad: el precio más alto entre las 16 y las 19
- Oslo y el este del país: por la mañana, entre las 7 y las 8, 3,49 kr; el máximo, 4,28 kr a las 17,
- Kristiansand y Stavanger: el máximo, 4,56 kr a las 17,
- Bergen: el máximo, 4,39 kr a las 17,
- Trondheim y Ålesund: el máximo, 2,24 kr a las 19,
- Bodø y Tromsø: una media de 0,41 kr.
Con el subsidio estatal (strømstøtte), la hora más cara en Oslo cuesta alrededor de 1,29 kr, y con Norgespris 0,50 kr. La bolsa anunciará los precios para el miércoles alrededor de las 13.
Tiempo: mañana gélida, hielo en el norte
Desde las 15:00 hasta el miércoles a las 13:00, hay una alerta amarilla por hielo en carreteras y aceras en partes de Nordland y el sur de Troms.
La mayor helada se espera para el jueves y el viernes: −6 grados en Oslo y hasta −23 en Røros.
El Storting vota sobre aplazar el inicio escolar
Hoy es posible solicitar un aplazamiento (utsatt skolestart), pero se requiere una evaluación del servicio de orientación pedagógica y psicológica (PP-tjenesten), y los municipios aplican las normas de forma diferente. Frp quiere un procedimiento más sencillo cuando los padres, la guardería y la escuela estén de acuerdo. En 2025, 331 niños de seis años permanecieron un año más en la guardería, aproximadamente el 0,6 % de su generación.
La votación en sí todavía no modifica las normas. Después de ella, el Gobierno deberá volver al Storting con una propuesta concreta.
Si los dos padres están de acuerdo en que el niño debería esperar un año antes de ir a la escuela, Frp no ve ningún problema en ello.
En Noruega, los niños empiezan primero en el año en que cumplen seis años. Foto ilustrativa.Foto: Fotolia
Presupuesto para 2027: cuarto día después del plazo
Según Dagbladet, las negociaciones se han estancado por los impuestos a los combustibles y los recortes de emisiones. En el caso del servicio postal Posten, donde según el sindicato Fagforbundet podrían perder su empleo 2.000 carteros, parece haber más cerca un acuerdo.
Del presupuesto depende, entre otras cosas, la tarifa de Norgespris para 2027. El Gobierno propone 56,25 øre con IVA, en lugar de los actuales 50 øre.
Trenes: Vestfoldbanen cerrada hasta el domingo
Tipo de cambio de la corona y precios en tiendas
En las tiendas continúa la guerra de precios previa a las fiestas. Las cadenas rebajan, entre otros productos, galletas de jengibre, embutidos navideños y mazapán, escribe el sitio DinSide. Un mismo producto puede tener un precio diferente en cada cadena, por lo que conviene comparar precios antes de hacer compras grandes.
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