În sudul țării, aceasta este a treia cea mai scumpă zi din acest an. Prețurile de bursă pe kilowatt-oră, cu TVA, fără taxe de rețea:Cu subvenția de stat (strømstøtte), cea mai scumpă oră la Oslo costă aproximativ 1,29 kr, iar cu Norgespris 0,50 kr. Bursa va anunța prețurile pentru miercuri în jurul orei 13.

Electricitatea marți ajunge chiar la 4,56 kr. Este a treia cea mai scumpă zi din an, iar cel mai mare ger abia urmează

Vremea: dimineață geroasă, polei în nord

Prognoza Institutului Meteorologic Norvegian pentru ora 7 (citire la 7:30): −4 grade la Oslo, −5 la Bergen, −6 la Trondheim și Kristiansand, −7 la Drammen. Pe parcursul zilei, la Oslo sunt prognozate până la 1 grad peste zero, iar după-amiaza cer senin.



De la ora 15 până miercuri la ora 13, în părți din Nordland și în sudul Troms este în vigoare un avertisment galben de polei pe drumuri și trotuare.



Cel mai mare ger este așteptat joi și vineri: −6 grade la Oslo, iar la Røros până la −23.