24.11.2026 07:34
Briefing de dimineață: curentul la Oslo până la 4,28 kr, Stortingul votează amânarea începerii școlii, bugetul încă lipsește
Electricitate: cel mai scump între orele 16 și 19
- Oslo și estul țării – dimineața, între orele 7 și 8: 3,49 kr, cel mai scump 4,28 kr la ora 17,
- Kristiansand și Stavanger – cel mai scump 4,56 kr la ora 17,
- Bergen – cel mai scump 4,39 kr la ora 17,
- Trondheim și Ålesund – cel mai scump 2,24 kr la ora 19,
- Bodø și Tromsø – în medie 0,41 kr.
Cu subvenția de stat (strømstøtte), cea mai scumpă oră la Oslo costă aproximativ 1,29 kr, iar cu Norgespris 0,50 kr. Bursa va anunța prețurile pentru miercuri în jurul orei 13.
Vremea: dimineață geroasă, polei în nord
De la ora 15 până miercuri la ora 13, în părți din Nordland și în sudul Troms este în vigoare un avertisment galben de polei pe drumuri și trotuare.
Cel mai mare ger este așteptat joi și vineri: −6 grade la Oslo, iar la Røros până la −23.
Stortingul votează amânarea începerii școlii
În prezent, se poate solicita o amânare (utsatt skolestart), însă este necesară o evaluare din partea serviciului de consiliere pedagogică și psihologică (PP-tjenesten), iar municipalitățile aplică regulile diferit. Frp dorește o cale mai simplă atunci când părinții, grădinița și școala sunt de acord. În 2025, 331 de copii de șase ani au rămas încă un an la grădiniță, adică aproximativ 0,6% din generație.
Votul în sine nu modifică încă regulile. După acesta, guvernul trebuie să revină în Storting cu o propunere concretă.
Dacă ambii părinți sunt de acord că un copil ar trebui să mai aștepte un an înainte de a merge la școală, Frp nu vede nicio problemă în asta.
În Norvegia, copiii intră în clasa întâi în anul în care împlinesc șase ani. Fotografie ilustrativă.Foto: Fotolia
Bugetul pentru 2027: a patra zi după termenul-limită
Potrivit Dagbladet, negocierile s-au blocat la taxele pe combustibil și reducerile emisiilor. În chestiunea poștei Posten, unde, potrivit sindicatului Fagforbundet, 2.000 de poștași și-ar putea pierde locul de muncă, un acord pare mai aproape.
De buget depinde, printre altele, tariful Norgespris pentru 2027. Guvernul propune 56,25 øre cu TVA, în loc de actualii 50 øre.
Trenuri: Vestfoldbanen este închisă până duminică
Cursul coroanei și prețurile din magazine
În magazine este în desfășurare războiul prețurilor de dinaintea sărbătorilor. Lanțurile reduc prețurile, printre altele, la turtă dulce, cârnați de Crăciun și marțipan, scrie serviciul DinSide. Același produs poate avea un preț diferit în fiecare lanț, de aceea merită să comparați prețurile înainte de cumpărături mai mari.
MojaNorwegia împlinește astăzi 18 ani
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