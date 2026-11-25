На півдні середня ціна за день на 2–4 відсотки нижча, ніж у вівторок. Біржові ціни за кіловат-годину з ПДВ, без мережевих зборів:З державною доплатою (strømstøtte) найдорожча година в Осло коштує приблизно 1,24 крони, а за Norgespris — 0,50 крони. Ціни на четвер біржа оприлюднить близько 13:00.

Погода: у Рерусі −20, на півночі ожеледиця на дорогах

Прогноз Норвезького метеорологічного інституту на 7:00 (вимірювання о 6:46): в Осло та Крістіансанні −2 градуси, у Ставангері та Драммені −4, у Бергені −6, у Тронгеймі −9, у Рерусі −20. Упродовж дня в Осло очікується максимум 0 градусів.



На півночі діють два жовті попередження про ожеледицю на дорогах і тротуарах: у частинах Тромсу та західного Фіннмарку до 9:00, у частинах Нурланну та на півдні Тромсу до 13:00.



У четвер вранці має бути ще холодніше: в Осло −6 градусів, у Фредрікстаді −8. На заході потепління прогнозують із суботи, у Бергені — до 4 градусів вище нуля.