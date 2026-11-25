25.11.2026 06:59
Ранковий брифінг: електроенергія до 3,87 крон, у Рерусі −20 градусів, в Осло та Бергені гірша якість повітря
Електроенергія: найдорожче з 15:00 до 19:00
- Осло та схід країни – вранці між 7:00 і 8:00: 3,01 крон, найдорожче — 3,76 крон о 17:00,
- Крістіансанн і Ставангер – найдорожче 3,87 крон о 16:00,
- Берген – найдорожче 3,79 крон о 17:00,
- Тронгейм і Олесунн – найдорожче 2,95 крон о 18:00, у середньому на 23 відсотки дорожче, ніж у вівторок,
- Буді та Тромсе – у середньому 0,65 крон.
З державною доплатою (strømstøtte) найдорожча година в Осло коштує приблизно 1,24 крони, а за Norgespris — 0,50 крони. Ціни на четвер біржа оприлюднить близько 13:00.
Погода: у Рерусі −20, на півночі ожеледиця на дорогах
На півночі діють два жовті попередження про ожеледицю на дорогах і тротуарах: у частинах Тромсу та західного Фіннмарку до 9:00, у частинах Нурланну та на півдні Тромсу до 13:00.
У четвер вранці має бути ще холодніше: в Осло −6 градусів, у Фредрікстаді −8. На заході потепління прогнозують із суботи, у Бергені — до 4 градусів вище нуля.
В Осло, Бергені та Тронгеймі гірша якість повітря
Обережними мають бути люди з астмою, ХОЗЛ, діабетом, а також захворюваннями серця й системи кровообігу. Інститут громадського здоров’я FHI радить їм, за можливості, не займатися спортом біля найбільш жвавих вулиць.
Здоровим людям не потрібно залишатися вдома. В Осло гіршу якість повітря слід очікувати також у наступні дні.
За такого рівня забруднення, який ми маємо в Норвегії, краще рухатися надворі, ніж сидіти без руху вдома.
У морозні дні повітря у великих містах гірше, особливо біля жвавих вулиць. Ілюстративне фото.Фото: stock.adobe.com/стандартна ліцензія
Бюджет: термін спливає сьогодні о 10:00
Власний альтернативний бюджет представила опозиційна Партія прогресу (Frp). Вона хоче вдвічі знизити ПДВ на продукти харчування, зменшити податки на пальне й залишити Norgespris на нинішньому рівні, а також скоротити, серед іншого, іноземну допомогу, видатки на клімат і NRK — загалом на 63 млрд крон, інформує NRK. Це пропозиція опозиції, а не план уряду.
Відтермінування початку навчання у школі: голосування в четвер
Правила не зміняться одразу. Урядові доведеться підготувати проєкт змін до закону про освіту.
Потяги: на Vestfoldbanen без змін до неділі
Курс крони та свята в цифрах
До Святвечора залишився місяць. У дослідженні Армії порятунку (Frelsesarmeen) 22 відсотки сімей із дітьми відповіли, що хвилюються, чи вистачить їм грошей на свята. Результати наводить TV 2.
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