En el sur, el precio medio diario es entre un 2 y un 4 % más bajo que el martes. Precios de mercado por kilovatio hora con IVA, sin cargos de red:Con la ayuda estatal (strømstøtte), la hora más cara en Oslo cuesta aproximadamente 1,24 coronas, y con Norgespris, 0,50 coronas. La bolsa publicará los precios del jueves alrededor de las 13 horas.

Tiempo: −20 en Røros, hielo en las carreteras del norte

Pronóstico del Instituto Meteorológico Noruego para las 7 horas (medición a las 6:46): −2 grados en Oslo y Kristiansand, −4 en Stavanger y Drammen, −6 en Bergen, −9 en Trondheim y −20 en Røros. Durante el día, la temperatura máxima en Oslo será de 0 grados.



En el norte hay dos alertas amarillas por hielo en carreteras y aceras: en parte de Troms y el oeste de Finnmark hasta las 9 horas, y en parte de Nordland y el sur de Troms hasta las 13 horas.



El jueves por la mañana será aún más frío: −6 grados en Oslo y −8 en Fredrikstad. En el oeste se prevé un aumento de las temperaturas a partir del sábado; en Bergen, hasta 4 grados sobre cero.