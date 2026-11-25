25.11.2026 06:59
Resumen matutino: electricidad a 3,87 coronas, −20 grados en Røros y peor calidad del aire en Oslo y Bergen
Electricidad: más cara de 15 a 19 horas
- Oslo y el este del país: por la mañana, entre las 7 y las 8, 3,01 coronas; el precio más alto, 3,76 coronas a las 17,
- Kristiansand y Stavanger: el precio más alto, 3,87 coronas a las 16,
- Bergen: el precio más alto, 3,79 coronas a las 17,
- Trondheim y Ålesund: el precio más alto, 2,95 coronas a las 18, un 23 % más caro de media que el martes,
- Bodø y Tromsø: 0,65 coronas de media.
Con la ayuda estatal (strømstøtte), la hora más cara en Oslo cuesta aproximadamente 1,24 coronas, y con Norgespris, 0,50 coronas. La bolsa publicará los precios del jueves alrededor de las 13 horas.
Tiempo: −20 en Røros, hielo en las carreteras del norte
En el norte hay dos alertas amarillas por hielo en carreteras y aceras: en parte de Troms y el oeste de Finnmark hasta las 9 horas, y en parte de Nordland y el sur de Troms hasta las 13 horas.
El jueves por la mañana será aún más frío: −6 grados en Oslo y −8 en Fredrikstad. En el oeste se prevé un aumento de las temperaturas a partir del sábado; en Bergen, hasta 4 grados sobre cero.
Peor calidad del aire en Oslo, Bergen y Trondheim
Deben tener precaución las personas con asma, EPOC, diabetes y enfermedades cardíacas y cardiovasculares. El Instituto Noruego de Salud Pública (FHI) les aconseja que, en la medida de lo posible, no hagan ejercicio cerca de las calles con más tráfico.
Las personas sanas no tienen que quedarse en casa. También se espera peor calidad del aire en Oslo durante los próximos días.
Con el nivel de contaminación que tenemos en Noruega, es mejor moverse al aire libre que permanecer inactivo en casa.
En los días helados, la calidad del aire es peor en las grandes ciudades, especialmente cerca de las calles con mucho tráfico. Foto ilustrativa.Foto: stock.adobe.com/licencia estándar
Presupuesto: el plazo vence hoy a las 10 horas
El opositor Partido del Progreso (Frp) presentó su propio presupuesto alternativo. Quiere reducir a la mitad el IVA de los alimentos, bajar los impuestos sobre los combustibles y mantener Norgespris en su nivel actual, además de recortar, entre otros, la ayuda exterior, el gasto climático y NRK, por un total de 63.000 millones de coronas, informa NRK. Es una propuesta de la oposición, no el plan del Gobierno.
Aplazamiento del inicio escolar: votación el jueves
Las normas no cambiarán de inmediato. El Gobierno tendrá que preparar un proyecto de modificación de la ley de educación.
Trenes: Vestfoldbanen sin cambios hasta el domingo
Cotización de la corona y la Navidad en cifras
Falta un mes para Nochebuena. En una encuesta del Ejército de Salvación (Frelsesarmeen), el 22 % de las familias con hijos respondió que le preocupa no tener suficiente dinero para Navidad. Los resultados los publica TV 2.
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