Na południu średnia cena dnia jest o 2–4 proc. niższa niż we wtorek. Ceny giełdowe za kilowatogodzinę z VAT, bez opłat sieciowych:Z dopłatą państwa (strømstøtte) najdroższa godzina w Oslo kosztuje około 1,24 kr, a w Norgespris 0,50 kr. Ceny na czwartek giełda poda około godz. 13.

Pogoda: w Røros −20, na północy lód na drogach

Prognoza norweskiego instytutu meteorologicznego na godz. 7 (odczyt o 6:46): w Oslo i Kristiansand −2 stopnie, w Stavanger i Drammen −4, w Bergen −6, w Trondheim −9, w Røros −20. W ciągu dnia w Oslo ma być najwyżej 0 stopni.



Na północy obowiązują dwa żółte ostrzeżenia przed lodem na drogach i chodnikach: w części Troms i zachodniego Finnmarku do godz. 9, w części Nordland i na południu Troms do godz. 13.



W czwartek rano ma być jeszcze zimniej: w Oslo −6 stopni, we Fredrikstad −8. Na zachodzie ocieplenie prognozowane jest od soboty, w Bergen do 4 stopni na plusie.