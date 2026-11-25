25 listopada 2026 06:59
Poranny briefing: prąd do 3,87 kr, w Røros −20 stopni, w Oslo i Bergen gorsze powietrze
Prąd: najdrożej od 15 do 19
- Oslo i wschód kraju – rano między godz. 7 a 8: 3,01 kr, najdrożej 3,76 kr o godz. 17,
- Kristiansand i Stavanger – najdrożej 3,87 kr o godz. 16,
- Bergen – najdrożej 3,79 kr o godz. 17,
- Trondheim i Ålesund – najdrożej 2,95 kr o godz. 18, średnio o 23 proc. drożej niż we wtorek,
- Bodø i Tromsø – średnio 0,65 kr.
Z dopłatą państwa (strømstøtte) najdroższa godzina w Oslo kosztuje około 1,24 kr, a w Norgespris 0,50 kr. Ceny na czwartek giełda poda około godz. 13.
Pogoda: w Røros −20, na północy lód na drogach
Na północy obowiązują dwa żółte ostrzeżenia przed lodem na drogach i chodnikach: w części Troms i zachodniego Finnmarku do godz. 9, w części Nordland i na południu Troms do godz. 13.
W czwartek rano ma być jeszcze zimniej: w Oslo −6 stopni, we Fredrikstad −8. Na zachodzie ocieplenie prognozowane jest od soboty, w Bergen do 4 stopni na plusie.
W Oslo, Bergen i Trondheim gorsze powietrze
Uważać powinny osoby z astmą, POChP, cukrzycą oraz chorobami serca i układu krążenia. Instytut zdrowia publicznego FHI radzi im, by w miarę możliwości nie ćwiczyły przy najbardziej ruchliwych ulicach.
Zdrowi nie muszą zostawać w domu. W Oslo gorszego powietrza trzeba się spodziewać także w kolejnych dniach.
Przy takim poziomie zanieczyszczeń, jaki mamy w Norwegii, lepiej ruszać się na dworze, niż siedzieć bez ruchu w domu.
W mroźne dni powietrze w dużych miastach jest gorsze, zwłaszcza przy ruchliwych ulicach. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
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