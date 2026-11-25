25.11.2026 06:59
Rytinis briefingas: elektra iki 3,87 kr, Røros mieste −20 laipsnių, Osle ir Bergene prastesnis oras
Elektra: brangiausia nuo 15 iki 19 val.
- Oslas ir šalies rytai – ryte nuo 7 iki 8 val.: 3,01 kr, brangiausia – 3,76 kr 17 val.,
- Kristiansandas ir Stavangeris – brangiausia 3,87 kr 16 val.,
- Bergenas – brangiausia 3,79 kr 17 val.,
- Trondheimas ir Ålesundas – brangiausia 2,95 kr 18 val., vidutiniškai 23 proc. brangiau nei antradienį,
- Bodø ir Tromsø – vidutiniškai 0,65 kr.
Su valstybės subsidija (strømstøtte) brangiausia valanda Osle kainuoja apie 1,24 kr, o su „Norgespris“ – 0,50 kr. Ketvirtadienio kainas birža paskelbs apie 13 val.
Orai: Røros mieste −20, šalies šiaurėje ledas keliuose
Šiaurėje galioja du geltoni perspėjimai dėl ledo keliuose ir šaligatviuose: dalyje Tromso ir vakarinio Finmarko iki 9 val., dalyje Nordlando ir pietų Tromse iki 13 val.
Ketvirtadienio rytą turėtų būti dar šalčiau: Osle −6 laipsniai, Fredrikstad mieste −8. Vakaruose atšilimas prognozuojamas nuo šeštadienio, Bergene – iki 4 laipsnių šilumos.
Osle, Bergene ir Trondheime prastesnis oras
Atsargūs turėtų būti žmonės, sergantys astma, LOPL, diabetu, širdies ir kraujotakos ligomis. Visuomenės sveikatos institutas FHI jiems pataria, jei įmanoma, nesportuoti prie judriausių gatvių.
Sveikiems žmonėms nebūtina likti namuose. Osle prastesnio oro tikimasi ir artimiausiomis dienomis.
Esant tokiam užterštumo lygiui, kokį turime Norvegijoje, geriau judėti lauke, nei nejudant sėdėti namuose.
Šaltomis dienomis oras dideliuose miestuose yra prastesnis, ypač prie judrių gatvių. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. stock.adobe.com/standartinė licencija
Biudžetas: terminas baigiasi šiandien 10 val.
Savo alternatyvų biudžetą pristatė opozicinė Pažangos partija (Frp). Ji nori perpus sumažinti PVM maistui, mažinti degalų mokesčius ir palikti „Norgespris“ dabartinio lygio, o, be kita ko, mažinti užsienio pagalbą, išlaidas klimatui ir NRK – iš viso 63 mlrd. kronų, informuoja NRK. Tai opozicijos pasiūlymas, o ne vyriausybės planas.
Mokyklos pradžios atidėjimas: balsavimas ketvirtadienį
Taisyklės nepasikeis iš karto. Vyriausybė turės parengti Švietimo įstatymo pakeitimų projektą.
Traukiniai: „Vestfoldbanen“ pokyčių nebus iki sekmadienio
Kronos kursas ir šventės skaičiais
Iki Kūčių liko mėnuo. Išganymo armijos („Frelsesarmeen“) apklausoje 22 proc. šeimų su vaikais atsakė, kad nerimauja, ar užteks pinigų šventėms. Rezultatus skelbia TV 2.
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