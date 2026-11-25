25.11.2026 06:59
Morgenbriefing: strøm opp til 3,87 kr, −20 grader i Røros, dårligere luft i Oslo og Bergen
Strøm: dyrest fra kl. 15 til 19
- Oslo og Østlandet – mellom kl. 7 og 8 om morgenen: 3,01 kr, dyrest er det kl. 17 med 3,76 kr,
- Kristiansand og Stavanger – dyrest kl. 16 med 3,87 kr,
- Bergen – dyrest kl. 17 med 3,79 kr,
- Trondheim og Ålesund – dyrest kl. 18 med 2,95 kr, i gjennomsnitt 23 prosent dyrere enn tirsdag,
- Bodø og Tromsø – i gjennomsnitt 0,65 kr.
Med strømstøtte koster den dyreste timen i Oslo rundt 1,24 kr, og med Norgespris 0,50 kr. Børsen oppgir prisene for torsdag rundt kl. 13.
Vær: −20 i Røros, is på veiene i nord
I nord gjelder to gule varsler for is på veier og fortau: i deler av Troms og vestlige Finnmark til kl. 9, og i deler av Nordland og sør i Troms til kl. 13.
Torsdag morgen blir det enda kaldere: −6 grader i Oslo og −8 i Fredrikstad. På Vestlandet er det varslet mildere vær fra lørdag, med opptil 4 plussgrader i Bergen.
Dårligere luft i Oslo, Bergen og Trondheim
Personer med astma, KOLS, diabetes samt hjerte- og karsykdommer bør være forsiktige. Folkehelseinstituttet (FHI) råder dem til, så langt det er mulig, å unngå å trene langs de mest trafikkerte gatene.
Friske personer trenger ikke å holde seg hjemme. I Oslo må man også regne med dårligere luft de kommende dagene.
Men med de forurensningsnivåene vi har i Norge, er det bedre å bevege seg utendørs enn å sitte hjemme i ro.
På kalde dager er luften dårligere i storbyene, særlig langs trafikkerte gater. Illustrasjonsfoto.Foto: stock.adobe.com/standardlisens
Budsjett: fristen går ut i dag kl. 10
Fremskrittspartiet (Frp), som er i opposisjon, har lagt frem sitt eget alternative budsjett. Partiet vil halvere merverdiavgiften på mat, redusere avgiftene på drivstoff og beholde Norgespris på dagens nivå, samtidig som det blant annet vil kutte bistand, klimautgifter og bevilgninger til NRK med til sammen 63 milliarder kroner, melder NRK. Dette er opposisjonens forslag, ikke regjeringens plan.
Utsatt skolestart: avstemning torsdag
Reglene blir ikke endret med én gang. Regjeringen må utarbeide et forslag til endringer i opplæringsloven.
Tog: Vestfoldbanen uendret til søndag
Kronekurs og jul i tall
Det er én måned igjen til julaften. I en undersøkelse fra Frelsesarmeen svarte 22 prosent av familier med barn at de er bekymret for om de vil ha nok penger til jul. Resultatene omtales av TV 2.
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