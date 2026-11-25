25.11.2026 06:59
Briefing de dimineață: electricitate de până la 3,87 kr, −20 de grade în Røros, aer mai poluat în Oslo și Bergen
Electricitate: cel mai scump între orele 15 și 19
- Oslo și estul țării – dimineața, între orele 7 și 8: 3,01 kr, cel mai scump 3,76 kr la ora 17,
- Kristiansand și Stavanger – cel mai scump 3,87 kr la ora 16,
- Bergen – cel mai scump 3,79 kr la ora 17,
- Trondheim și Ålesund – cel mai scump 2,95 kr la ora 18, în medie cu 23% mai scump decât marți,
- Bodø și Tromsø – în medie 0,65 kr.
Cu subvenția de stat (strømstøtte), cea mai scumpă oră în Oslo costă aproximativ 1,24 kr, iar cu Norgespris 0,50 kr. Bursa va publica prețurile pentru joi în jurul orei 13.
Vremea: −20 în Røros, gheață pe drumuri în nord
În nord sunt în vigoare două avertizări galbene privind gheața pe drumuri și trotuare: în părți din Troms și vestul Finnmarkului până la ora 9, iar în părți din Nordland și sudul Tromsului până la ora 13.
Joi dimineață va fi și mai frig: −6 grade în Oslo și −8 în Fredrikstad. În vest, încălzirea este prognozată începând de sâmbătă, în Bergen până la 4 grade peste zero.
Aer mai poluat în Oslo, Bergen și Trondheim
Persoanele cu astm, BPOC, diabet și boli cardiace sau cardiovasculare trebuie să fie atente. Institutul de sănătate publică FHI le recomandă ca, pe cât posibil, să nu facă exerciții fizice în apropierea străzilor cu trafic intens.
Persoanele sănătoase nu trebuie să rămână acasă. În Oslo, se așteaptă o calitate mai slabă a aerului și în zilele următoare.
La un nivel de poluare precum cel din Norvegia, este mai bine să faci mișcare afară decât să stai nemișcat acasă.
În zilele geroase, aerul din marile orașe este mai poluat, mai ales în apropierea străzilor cu trafic intens. Imagine ilustrativă.Foto: stock.adobe.com/licență standard
Buget: termenul expiră astăzi la ora 10
Partidul Progresului (Frp), aflat în opoziție, și-a prezentat propriul buget alternativ. Acesta vrea să reducă la jumătate TVA-ul la alimente, să reducă taxele pe combustibil și să mențină Norgespris la nivelul actual, reducând, printre altele, ajutorul extern, cheltuielile pentru climă și NRK, cu un total de 63 de miliarde de coroane, informează NRK. Este o propunere a opoziției, nu un plan al guvernului.
Amânarea începerii școlii: vot joi
Reglementările nu se vor schimba imediat. Guvernul va trebui să pregătească un proiect de modificare a legii educației.
Trenuri: Vestfoldbanen fără schimbări până duminică
Cursul coroanei și sărbătorile în cifre
A mai rămas o lună până la Ajunul Crăciunului. Într-un sondaj al Armatei Salvării (Frelsesarmeen), 22% dintre familiile cu copii au răspuns că se tem că nu vor avea suficienți bani pentru sărbători. Rezultatele sunt prezentate de TV 2.
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