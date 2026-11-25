În sud, prețul mediu al zilei este cu 2–4% mai mic decât marți. Prețurile de bursă pe kilowatt-oră, cu TVA inclus, fără tarifele de rețea:Cu subvenția de stat (strømstøtte), cea mai scumpă oră în Oslo costă aproximativ 1,24 kr, iar cu Norgespris 0,50 kr. Bursa va publica prețurile pentru joi în jurul orei 13.

Vremea: −20 în Røros, gheață pe drumuri în nord

Prognoza institutului meteorologic norvegian pentru ora 7 (citire la 6:46): în Oslo și Kristiansand sunt −2 grade, în Stavanger și Drammen −4, în Bergen −6, în Trondheim −9, iar în Røros −20. În timpul zilei, în Oslo sunt prognozate cel mult 0 grade.



În nord sunt în vigoare două avertizări galbene privind gheața pe drumuri și trotuare: în părți din Troms și vestul Finnmarkului până la ora 9, iar în părți din Nordland și sudul Tromsului până la ora 13.



Joi dimineață va fi și mai frig: −6 grade în Oslo și −8 în Fredrikstad. În vest, încălzirea este prognozată începând de sâmbătă, în Bergen până la 4 grade peste zero.