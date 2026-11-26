Погода: мороз і сонце, на вихідних тепліше

Згідно з прогнозом Норвезького метеорологічного інституту на 7:00 (зчитування о 7:31), в Осло −6 градусів, у Бергені −6, у Драммені та Тронгеймі −8, а в Рерусі −26. День буде безхмарним, в Осло максимум −1 градус. Попереджень на суходолі немає.



На вихідних стане тепліше. У Бергені, Ставангері та Крістіансанні вже з суботи навіть уночі температура має бути вище нуля, в Осло та Тронгеймі — з неділі. Під час відлиги після морозів тротуари й дороги можуть бути слизькими, тож для поїздок на вихідних варто мати запас часу.