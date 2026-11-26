26.11.2026 07:36
Ранковий брифінг: 3 із 4 товарів подешевшали після Black Friday, SMS від уряду, відлига на вихідних
Black Friday: часто варто зачекати
За даними Forbrukerrådet, магазини часто подають акції як вигідніші, ніж вони є насправді, а ціни змінюються протягом усього року. Кожен п’ятий житель Норвегії каже, що під час покупок у Black Friday почувався ошуканим.
Радимо не піддаватися стресу у великі дні покупок, адже ціна зазвичай знову знижується.
SMS від уряду з понеділка. Це не шахрайство
Уряд робить це після рішення Стортингу. Понад 200 осіб подали скарги, коли виявили, що їх зареєстрували у громаді проти їхньої волі. SMS надсилатимуть партіями, щоб не перевантажити сайт реєстру в Брьоннейсунні, повідомляє NRK. До Altinn найбезпечніше зайти самостійно, ввівши в браузері адресу altinn.no.
У першу неділю Адвенту в багатьох містах запалюють святкові вогні. Ілюстративне фото.Фото: stock.adobe.com/стандартна ліцензія
Погода: мороз і сонце, на вихідних тепліше
На вихідних стане тепліше. У Бергені, Ставангері та Крістіансанні вже з суботи навіть уночі температура має бути вище нуля, в Осло та Тронгеймі — з неділі. Під час відлиги після морозів тротуари й дороги можуть бути слизькими, тож для поїздок на вихідних варто мати запас часу.
Вихідні: перша неділя Адвенту
У неділю ввечері на лінії Vestfoldbanen між Asker і Stokke поїдуть перші поїзди, але лише три останні рейси за розкладом у кожному напрямку. На решті рейсів ще тиждень курсуватимуть замінні автобуси, повідомив у четвер оператор залізничної інфраструктури Bane NOR. За попереднім планом у неділю мали відновити всі рейси.
Бюджет: MDG продовжує переговори з урядом
Рейси: Norse скасовує частину польотів
У четвер вранці в аеропорту Værnes поблизу Тронгейма пасажирів вивели на перон через пожежну тривогу. Вогню чи диму не було, і незабаром усі змогли повернутися, інформує NRK.
Курс крони
До Святвечора залишилося 28 днів. Гарного четверга.
Текст підготовлено з використанням ШІ на основі джерел, зазначених у статті.
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