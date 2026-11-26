26.11.2026 07:36
Resumen matutino: 3 de cada 4 productos bajaron de precio después del Black Friday, SMS del gobierno, deshielo durante el fin de semana
Black Friday: a menudo vale la pena esperar
Según Forbrukerrådet, las tiendas a menudo presentan las promociones como mejores de lo que realmente son, y los precios cambian durante todo el año. Una de cada cinco personas en Noruega afirma haberse sentido engañada al comprar durante el Black Friday.
Aconsejamos no dejarse estresar durante los grandes días de compras, porque el precio normalmente vuelve a bajar.
SMS del gobierno a partir del lunes. No es una estafa
El gobierno lo hace tras una decisión del Storting. Más de 200 personas presentaron una queja al descubrir que habían sido inscritas en una comunidad contra su voluntad. Los SMS se enviarán por tandas para no sobrecargar la página del registro de Brønnøysund, informa NRK. La forma más segura de acceder a Altinn es hacerlo directamente, escribiendo altinn.no en el navegador.
El primer domingo de Adviento se encienden las luces navideñas en muchas ciudades. Imagen ilustrativa.Foto: stock.adobe.com/licencia estándar
Tiempo: heladas y sol, más calor el fin de semana
El fin de semana hará más calor. En Bergen, Stavanger y Kristiansand se esperan temperaturas por encima de cero incluso por la noche desde el sábado, y en Oslo y Trondheim desde el domingo. Durante el deshielo tras las heladas, las aceras y carreteras pueden estar resbaladizas, así que conviene disponer de tiempo extra para los desplazamientos del fin de semana.
Fin de semana: primer domingo de Adviento
El domingo por la noche circularán los primeros trenes en la línea Vestfoldbanen entre Asker y Stokke, pero solo las tres últimas salidas del horario en cada sentido. En el resto de las salidas seguirá habiendo autobuses de sustitución una semana más, informó el jueves Bane NOR, el administrador de la infraestructura ferroviaria. Según el plan anterior, el domingo debían volver a circular todos los trenes.
Presupuesto: MDG sigue negociando con el gobierno
Vuelos: Norse cancela algunos trayectos
El jueves por la mañana, los pasajeros del aeropuerto de Værnes, cerca de Trondheim, fueron evacuados a la plataforma debido a una alarma de incendios. No hubo fuego ni humo y, al poco tiempo, todos pudieron regresar, informa NRK.
Tipo de cambio de la corona
Faltan 28 días para Nochebuena. Feliz jueves.
Texto preparado con ayuda de IA a partir de las fuentes indicadas en el artículo.
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