Tiempo: heladas y sol, más calor el fin de semana

Según el pronóstico del instituto meteorológico noruego para las 7:00 (lectura a las 7:31), en Oslo hay −6 grados, en Bergen −6, en Drammen y Trondheim −8, y en Røros −26. Se espera un día sin nubes; en Oslo, como máximo −1 grado. No hay avisos en tierra.



El fin de semana hará más calor. En Bergen, Stavanger y Kristiansand se esperan temperaturas por encima de cero incluso por la noche desde el sábado, y en Oslo y Trondheim desde el domingo. Durante el deshielo tras las heladas, las aceras y carreteras pueden estar resbaladizas, así que conviene disponer de tiempo extra para los desplazamientos del fin de semana.