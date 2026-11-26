26 listopada 2026 07:36
Poranny briefing: 3 z 4 produktów taniało po Black Friday, SMS od rządu, w weekend odwilż
Black Friday: często warto poczekać
Według Forbrukerrådet sklepy często pokazują promocje jako lepsze, niż są naprawdę, a ceny zmieniają się przez cały rok. Jedna na pięć osób w Norwegii mówi, że przy zakupach w Black Friday czuła się oszukana.
Radzimy nie dać się zestresować w wielkie dni zakupów, bo cena zwykle znowu spada.
SMS od rządu od poniedziałku. To nie oszustwo
Rząd robi to po decyzji Stortingu. Ponad 200 osób złożyło skargę, gdy odkryło, że zapisano je do wspólnoty wbrew ich woli. SMS-y będą wychodzić partiami, żeby nie przeciążyć strony rejestru w Brønnøysund, podaje NRK. Do Altinn najbezpieczniej wejść samemu, wpisując w przeglądarce adres altinn.no.
W pierwszą niedzielę Adwentu w wielu miastach zapala się świąteczne lampki. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
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Pogoda: mróz i słońce, w weekend cieplej
W weekend zrobi się cieplej. W Bergen, Stavanger i Kristiansand od soboty nawet nocą ma być powyżej zera, w Oslo i Trondheim od niedzieli. Przy odwilży po mrozie chodniki i drogi bywają śliskie, więc na weekendowe wyjazdy dobrze mieć zapas czasu.
Weekend: pierwsza niedziela Adwentu
W niedzielę wieczorem na linię Vestfoldbanen między Asker a Stokke wrócą pierwsze pociągi, ale tylko trzy ostatnie z rozkładu w każdą stronę. Na pozostałych kursach autobusy zastępcze zostają jeszcze przez tydzień, podał w czwartek zarządca kolei Bane NOR. Według wcześniejszego planu w niedzielę miały wrócić wszystkie pociągi.
Budżet: MDG nadal rozmawia z rządem
Loty: Norse odwołuje część rejsów
Na lotnisku Værnes pod Trondheim w czwartek rano pasażerów wyprowadzono na płytę lotniska z powodu alarmu przeciwpożarowego. Nie było ognia ani dymu, po krótkim czasie wszyscy mogli wrócić, informuje NRK.
Kurs korony
Do Wigilii zostało 28 dni. Miłego czwartku.
Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
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