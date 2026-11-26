Pogoda: mróz i słońce, w weekend cieplej

Według prognozy norweskiego instytutu meteorologicznego na godz. 7 (odczyt o 7:31) w Oslo jest −6 stopni, w Bergen −6, w Drammen i Trondheim −8, a w Røros −26. Dzień ma być bezchmurny, w Oslo najwyżej −1 stopień. Ostrzeżeń na lądzie nie ma.



W weekend zrobi się cieplej. W Bergen, Stavanger i Kristiansand od soboty nawet nocą ma być powyżej zera, w Oslo i Trondheim od niedzieli. Przy odwilży po mrozie chodniki i drogi bywają śliskie, więc na weekendowe wyjazdy dobrze mieć zapas czasu.