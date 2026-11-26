26.11.2026 07:36
Rytinis naujienų apžvalga: 3 iš 4 produktų po „Black Friday“ atpigo, vyriausybės SMS, savaitgalį – atšilimas
„Black Friday“: dažnai verta palaukti
Pasak „Forbrukerrådet“, parduotuvės dažnai pateikia akcijas kaip geresnes, nei jos iš tikrųjų yra, o kainos keičiasi ištisus metus. Vienas iš penkių žmonių Norvegijoje teigia, kad apsipirkdamas per „Black Friday“ jautėsi apgautas.
Patariame nepasiduoti stresui per didžiąsias apsipirkimo dienas, nes kaina paprastai vėl nukrenta.
Vyriausybės SMS nuo pirmadienio. Tai ne sukčiavimas
Vyriausybė taip daro po Stortingo sprendimo. Daugiau nei 200 žmonių pateikė skundą, sužinoję, kad buvo užregistruoti bendruomenėje prieš savo valią. SMS bus siunčiamos dalimis, kad nebūtų perkrauta Brønnøysund registro svetainė, praneša NRK. Saugiausia į „Altinn“ patekti savarankiškai, naršyklėje įvedus adresą altinn.no.
Pirmąjį Advento sekmadienį daugelyje miestų įžiebiamos kalėdinės lemputės. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. stock.adobe.com / standartinė licencija
Orai: šaltis ir saulė, savaitgalį – šilčiau
Savaitgalį bus šilčiau. Bergene, Stavangeryje ir Kristiansande nuo šeštadienio net naktį temperatūra turėtų būti aukščiau nulio, Osle ir Trondheime – nuo sekmadienio. Atlydžio metu po šalčio šaligatviai ir keliai gali būti slidūs, todėl savaitgalio kelionėms verta numatyti papildomo laiko.
Savaitgalis: pirmasis Advento sekmadienis
Sekmadienio vakarą Vestfoldbanen linijoje tarp Asker ir Stokke pradės važiuoti pirmieji traukiniai, tačiau tik trys paskutiniai tvarkaraščio reisai kiekviena kryptimi. Kitais reisais dar savaitę kursuos pakaitiniai autobusai, ketvirtadienį pranešė geležinkelių infrastruktūros valdytoja „Bane NOR“. Pagal ankstesnį planą sekmadienį turėjo būti atnaujinti visi reisai.
Biudžetas: MDG toliau kalbasi su vyriausybe
Skrydžiai: „Norse“ atšaukia dalį reisų
Ketvirtadienio rytą Værnes oro uoste prie Trondheimo keleiviai dėl gaisro signalizacijos buvo išvesti į oro uosto peroną. Ugnies ar dūmų nebuvo, o po trumpo laiko visi galėjo grįžti, informuoja NRK.
Kronos kursas
Iki Kūčių liko 28 dienos. Gražaus ketvirtadienio.
Tekstas parengtas naudojant DI, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
Naujausi straipsniai
- 46 proc. lietuvių Norvegijoje mano, kad norvegiškai moka pakankamai. 47 proc. už kursus mokėjo patys
- Norvegijoje darbo ieškojo 144 tūkst. žmonių. Ką SSB priskiria bedarbiams?
- Nuo pirmadienio – valstybės SMS žinutė apie narystę religinėje bendruomenėje. Tai ne sukčiavimas – žinutėje nėra nuorodos
- Vestfoldbanen: nuo sekmadienio tik po tris vakarinius traukinius į abi puses. Visa linija pradės veikti gruodžio 7 d.
- Ketvirtadienį elektra vidutiniškai kainuos 3,89 kr – brangiausiai šiemet. Pietuose rekordiškai žemas rezervuarų lygis
- Šventinės šonkauliukų kainos – 59 kronos už kilogramą. „Extra“, „Kiwi“ ir „Rema 1000“ kainas sumažino daugiau nei perpus