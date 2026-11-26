Vårt råd er at man ikke må la seg stresse under de store handledagene, siden prisen vanligvis faller igjen.~Thomas Iversen fra Forbrukerrådet, til DinSide

Vær: frost og sol, varmere i helgen

Ifølge prognosen fra Meteorologisk institutt klokken 7 (avlesning klokken 7.31) er det −6 grader i Oslo, −6 i Bergen, −8 i Drammen og Trondheim og −26 i Røros. Dagen skal bli skyfri, med maksimalt −1 grad i Oslo. Det er ingen varsler på land.



I helgen blir det varmere. I Bergen, Stavanger og Kristiansand skal temperaturen være over null selv om natten fra lørdag, og i Oslo og Trondheim fra søndag. Når det blir mildvær etter frost, kan fortau og veier være glatte, så det er lurt å beregne ekstra tid til helgeturer.