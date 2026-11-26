26.11.2026 07:36
Morgenbriefing: 3 av 4 produkter ble billigere etter Black Friday, SMS fra regjeringen, mildvær i helgen
Black Friday: det lønner seg ofte å vente
Ifølge Forbrukerrådet fremstiller butikkene ofte tilbud som bedre enn de egentlig er, og prisene endrer seg gjennom hele året. Én av fem personer i Norge sier at de følte seg lurt da de handlet på Black Friday.
Vårt råd er at man ikke må la seg stresse under de store handledagene, siden prisen vanligvis faller igjen.
SMS fra regjeringen fra mandag. Det er ikke svindel
Regjeringen gjør dette etter et vedtak i Stortinget. Over 200 personer har klaget etter å ha oppdaget at de var registrert i et samfunn mot sin vilje. SMS-ene sendes ut i puljer for ikke å overbelaste nettsiden til registeret i Brønnøysund, opplyser NRK. Den tryggeste måten å gå inn på Altinn på er å skrive inn adressen altinn.no selv i nettleseren.
På første søndag i advent tennes julelys i mange byer. Illustrasjonsfoto.Foto: stock.adobe.com/standardlisens
Vær: frost og sol, varmere i helgen
I helgen blir det varmere. I Bergen, Stavanger og Kristiansand skal temperaturen være over null selv om natten fra lørdag, og i Oslo og Trondheim fra søndag. Når det blir mildvær etter frost, kan fortau og veier være glatte, så det er lurt å beregne ekstra tid til helgeturer.
Helgen: første søndag i advent
Søndag kveld kjører de første togene igjen på Vestfoldbanen mellom Asker og Stokke, men bare de tre siste avgangene i hver retning. På resten av avgangene er det buss for tog en uke til, opplyste Bane NOR torsdag. Etter den forrige planen skulle alle togene gå igjen fra søndag.
Budsjett: MDG fortsetter samtalene med regjeringen
Flyvninger: Norse avlyser enkelte avganger
På Værnes lufthavn ved Trondheim ble passasjerene torsdag morgen evakuert ut på flyplassen på grunn av en brannalarm. Det var verken brann eller røyk, og etter kort tid kunne alle gå tilbake, opplyser NRK.
Kronekurs
Det er 28 dager igjen til julaften. Ha en fin torsdag.
Teksten er utarbeidet ved hjelp av KI, basert på kildene oppgitt i artikkelen.
Siste artikler
- 47 prosent av polakkene i Norge mener at de kan norsk godt nok. Nesten halvparten betalte selv for kurs
- 144 000 personer søkte arbeid i Norge. Hvem regner SSB som arbeidsledig?
- Fra mandag: SMS fra staten om medlemskap i trossamfunn. Det er ikke svindel – meldingen inneholder ingen lenke
- Vestfoldbanen: Fra søndag går det bare tre kveldstog i hver retning. Hele linjen åpner 7. desember
- Strømmen koster i snitt 3,89 kr torsdag, det høyeste i år. Rekordlav vannstand i magasinene sør i landet
- Ribbe til jul for 59 kr per kilo. Extra, Kiwi og Rema 1000 har kuttet prisene med over halvparten