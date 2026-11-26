26.11.2026 07:36
Briefing de dimineață: 3 din 4 produse s-au ieftinit după Black Friday, SMS de la guvern, dezgheț în weekend
Black Friday: adesea merită să aștepți
Potrivit Forbrukerrådet, magazinele prezintă adesea promoțiile ca fiind mai bune decât sunt în realitate, iar prețurile se schimbă pe tot parcursul anului. Una din cinci persoane din Norvegia spune că s-a simțit înșelată la cumpărăturile de Black Friday.
Vă sfătuim să nu vă lăsați stresați în marile zile de cumpărături, deoarece prețul scade de obicei din nou.
SMS de la guvern de luni. Nu este o fraudă
Guvernul face acest lucru în urma unei decizii a Stortingului. Peste 200 de persoane au depus plângeri după ce au descoperit că au fost înscrise într-o comunitate împotriva voinței lor. SMS-urile vor fi trimise în etape, pentru a nu suprasolicita site-ul registrului din Brønnøysund, relatează NRK. Cel mai sigur este să accesați Altinn direct, introducând în browser adresa altinn.no.
În prima duminică din Advent, în multe orașe se aprind luminițele de sărbători. Imagine ilustrativă.Foto: stock.adobe.com/licență standard
Vremea: ger și soare, mai cald în weekend
În weekend va fi mai cald. În Bergen, Stavanger și Kristiansand, de sâmbătă temperaturile ar trebui să fie peste zero chiar și noaptea, iar în Oslo și Trondheim de duminică. La dezgheț după ger, trotuarele și drumurile pot fi alunecoase, așa că este bine să vă rezervați timp suplimentar pentru deplasările de weekend.
Weekend: prima duminică din Advent
Duminică seara, pe linia Vestfoldbanen, între Asker și Stokke, vor circula primele trenuri, dar numai ultimele trei curse din orar în fiecare sens. La celelalte curse, autobuzele de înlocuire rămân încă o săptămână, a anunțat joi Bane NOR, administratorul infrastructurii feroviare. Potrivit planului anterior, duminică trebuiau să revină toate trenurile.
Buget: MDG continuă discuțiile cu guvernul
Zboruri: Norse anulează o parte dintre curse
Pe aeroportul Værnes de lângă Trondheim, joi dimineață pasagerii au fost evacuați pe platforma aeroportului din cauza unei alarme de incendiu. Nu a existat foc sau fum, iar după scurt timp toți au putut reveni, informează NRK.
Cursul coroanei
Mai sunt 28 de zile până la Ajunul Crăciunului. O joi plăcută.
Text pregătit cu ajutorul AI, pe baza surselor indicate în articol.
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