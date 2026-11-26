Vă sfătuim să nu vă lăsați stresați în marile zile de cumpărături, deoarece prețul scade de obicei din nou.~Thomas Iversen de la Forbrukerrådet, pentru DinSide

Vremea: ger și soare, mai cald în weekend

Potrivit prognozei institutului meteorologic norvegian pentru ora 7 (citire la 7:31), în Oslo sunt −6 grade, în Bergen −6, în Drammen și Trondheim −8, iar în Røros −26. Ziua va fi senină, iar în Oslo maxima va fi de −1 grad. Nu există avertizări pe uscat.



În weekend va fi mai cald. În Bergen, Stavanger și Kristiansand, de sâmbătă temperaturile ar trebui să fie peste zero chiar și noaptea, iar în Oslo și Trondheim de duminică. La dezgheț după ger, trotuarele și drumurile pot fi alunecoase, așa că este bine să vă rezervați timp suplimentar pentru deplasările de weekend.