24.11.2026 09:42
Посилка з Норвегії в Україну на свята: до якого дня надіслати поштою, а до якого експресом?
Дві дати для посилок в Україну
- звичайна міжнародна посилка (Pakke utland) – найпізніше в середу, 2 грудня,
- експрес-відправлення (Ekspress utland, QuickPack) – найпізніше в понеділок, 21 грудня.
Для України термін звичайної посилки на тиждень раніший, ніж для більшості країн Європи: посилки до Польщі, Німеччини чи країн Балтії Posten приймає до середи, 9 грудня.
Важить день, коли ви здаєте посилку в пункті Posten. Сама купівля етикетки в інтернеті ще не означає, що відправлення вже в дорозі. Якщо плануєте прийти наприкінці дня, перевірте, до котрої години ваш пункт приймає посилки.
Терміни орієнтовні. Posten у переліку країн зазначає, що час перевезення залежить від послуги та країни одержувача, а митне оформлення може подовжити дорогу посилки ще до двох днів. Листівки та листи в Україну пошта радить надіслати до п’ятниці, 4 грудня.
Скільки коштує звичайна посилка, а скільки експрес
- до 1 кг – 335 kr,
- до 2 кг – 387 kr,
- до 5 кг – 543 kr,
- до 10 кг – 803 kr,
- до 20 кг – 1323 kr.
Це ціни для етикетки, купленої на posten.no, коли митні дані ви вносите самі. Якщо це робить працівник у пункті, кожна посилка коштує на 70 kr більше. Посилка може важити щонайбільше 20 кг.
Експрес значно дорожчий: за прайсом відправлення до 1 кг у країни Європи поза Скандинавією коштує 2136 kr, до 2 кг – 2317 kr. Posten зазначає, що доставка такого відправлення триває від 2 до 5 днів.
Що вписати в митну декларацію
Якщо надсилаєте вовняний шарф і книжку, впишіть їх окремо, наприклад «wool scarf» і «book». Самого слова «gift» недостатньо.
Для кожного виду речей укажіть кількість, вагу, вартість і країну походження. Країну походження шарфа зазвичай зазначено на ярлику. Вона може відрізнятися від країни, де ви купили подарунок. Найпростіше зібрати ці дані до того, як заклеїте коробку. Posten попереджає, що неповні дані можуть затримати або зупинити відправлення.
Дані для митної декларації найпростіше зібрати до того, як заклеїте коробку.Фото: Adobe Stock
Чого не класти в посилку
Щодо продуктів харчування діють правила країни одержувача, тож перевірте їх перед відправленням. Звичайна посилка їде багато днів без охолодження, тому для неї годяться лише продукти тривалого зберігання.
Парфуми – частий подарунок, але Posten не перевозить їх у посилках за кордон.
Що може заплатити одержувач
Якщо надсилаєте подарунки рідним у Польщі чи іншій країні ЄС, там діє спільне правило: подарунок від приватної особи приватній особі звільнено від ПДВ і мита, якщо його загальна вартість не перевищує 45 євро, тобто близько 480 крон. Це передбачають правила ЄС. У декларації вказуйте справжню вартість і зберігайте чеки.
Номер відправлення зберігайте, доки посилка не дійде
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