24.11.2026 09:42
Kalėdinis siuntinys iš Norvegijos į Lietuvą: iki kada išsiųsti paštu, o iki kada ekspresu?
Dvi datos siuntiniams į Lietuvą
- paprastas siuntinys į užsienį („Pakke utland“) – vėliausiai trečiadienį, gruodžio 9 d.,
- ekspres siunta („Ekspress utland“, „QuickPack“) – vėliausiai pirmadienį, gruodžio 21 d.
Tokie patys terminai galioja siuntiniams į Latviją ir Estiją. Svarbi diena, kurią siuntinį atiduodate „Posten“ punkte. Vien internetu nupirkta etiketė dar nereiškia, kad siunta iškeliavo. Jei ketinate užsukti dienos pabaigoje, pasitikrinkite, iki kelintos valandos jūsų punktas priima siuntas.
Terminai yra orientaciniai. „Posten“ šalių sąraše pažymi, kad kelionės laikas priklauso nuo paslaugos ir gavėjo šalies, o muitinės procedūros gali ją pailginti dar iki dviejų dienų. Atvirukus ir laiškus į Lietuvą paštas pataria išsiųsti iki ketvirtadienio, gruodžio 10 d.
Kiek kainuoja paprastas siuntinys ir kiek ekspresas
- iki 1 kg – 210 kr,
- iki 2 kg – 225 kr,
- iki 5 kg – 270 kr,
- iki 10 kg – 345 kr,
- iki 20 kg – 495 kr.
Tai kainos, kai etiketę perkate svetainėje posten.no ir muitinės duomenis įvedate patys. Jei tai padaro punkto darbuotojas, kiekvienas siuntinys kainuoja 70 kr daugiau. Siuntinys gali sverti daugiausia 20 kg.
Ekspresas į Europos šalis už Skandinavijos ribų pagal kainoraštį kainuoja 2136 kr už siuntą iki 1 kg ir 2317 kr iki 2 kg. „Posten“ nurodo, kad tokia siunta pristatoma per 2–5 dienas.
Ką įrašyti muitinės deklaracijoje
Jei siunčiate vilnonį šaliką ir knygą, įrašykite juos atskirai, pavyzdžiui, „wool scarf“ ir „book“. Vien žodžio „gift“ nepakanka.
Kiekvienos rūšies daiktui nurodykite kiekį, svorį, vertę ir kilmės šalį. Šaliko kilmės šalį dažniausiai rasite etiketėje. Ji gali skirtis nuo šalies, kurioje dovaną pirkote. Lengviausia šiuos duomenis surinkti prieš užklijuojant dėžę. „Posten“ įspėja, kad dėl neišsamių duomenų siunta gali vėluoti arba būti sustabdyta.
Muitinės deklaracijos duomenis lengviausia surinkti prieš užklijuojant dėžę.Nuotr. Adobe Stock
Ko nedėti į siuntinį
Maistą iš Norvegijos į ES šalis siųsti galima. Draudimas privačiose siuntose iš ne ES šalių įvežti mėsą ir pieno produktus netaikomas produktams iš Norvegijos, nurodo Europos Komisija. Tačiau paprastas siuntinys keliauja daug dienų be šaldymo, todėl jam tinka tik ilgai negendantys produktai.
Kvepalai – dažna dovana, tačiau „Posten“ jų siuntiniuose į užsienį neveža.
Ką mokės gavėjas Lietuvoje
Už brangesnes dovanas gavėjui gali tekti sumokėti PVM ir muitą. Todėl deklaracijoje nurodykite tikrąją vertę ir pasilikite pirkimo čekius.
Siuntos numerį saugokite, kol siuntinys pasieks gavėją
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