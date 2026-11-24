24.11.2026 09:42
Paquete de Navidad desde Noruega a España y América Latina: fechas límite de Posten para 2026
Fechas límite por país
- miércoles 25 de noviembre: México, Chile, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos,
- miércoles 2 de diciembre: Argentina, Brasil, Perú y Panamá,
- miércoles 9 de diciembre: España, Portugal, Francia, Italia, Alemania y la mayor parte de Europa.
Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba, Uruguay y Paraguay no figuran en la lista de Posten. Para esos países conviene preguntar en un punto de Posten.
Con el envío exprés (Ekspress utland, también llamado QuickPack) hay más margen: hasta el jueves 17 de diciembre para América y hasta el lunes 21 de diciembre para España y el resto de Europa.
Cuenta el día en que entregas el paquete en un punto de Posten. Comprar la etiqueta por internet no significa que el envío ya haya salido. Las fechas son orientativas: Posten indica que el tiempo de transporte depende del servicio y del país de destino, y que la aduana puede añadir hasta dos días. Para postales y cartas, Posten recomienda como fecha límite el viernes 4 de diciembre para América Latina y el jueves 10 de diciembre para España.
Cuánto cuesta el paquete ordinario y cuánto el exprés
- a la España peninsular: 305 kr hasta 1 kg, 331 kr hasta 2 kg, 409 kr hasta 5 kg, 539 kr hasta 10 kg y 799 kr hasta 20 kg,
- a Baleares: 335 kr hasta 1 kg, 387 kr hasta 2 kg y 543 kr hasta 5 kg,
- a Canarias: 370 kr hasta 1 kg, 433 kr hasta 2 kg y 622 kr hasta 5 kg,
- a México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y la mayoría de los países de América Latina: 410 kr hasta 1 kg, 505 kr hasta 2 kg, 790 kr hasta 5 kg, 1265 kr hasta 10 kg y 2215 kr hasta 20 kg.
Son los precios de la etiqueta comprada en posten.no, cuando introduces tú mismo los datos de aduana. Si lo hace el personal en el mostrador, cada paquete cuesta 70 kr más. El peso máximo es de 20 kg.
El exprés es mucho más caro: según la lista de precios, 2136 kr por un envío de hasta 1 kg a los países europeos fuera de Escandinavia.
Qué poner en la declaración de aduana
Si envías una bufanda de lana y un libro, anótalos por separado, por ejemplo «wool scarf» y «book». La palabra «gift» por sí sola no basta.
Para cada tipo de artículo prepara la cantidad, el peso, el valor y el país de origen. El país de origen de la bufanda suele figurar en la etiqueta. Puede ser distinto del país donde compraste el regalo. Lo más fácil es reunir estos datos antes de cerrar la caja. Posten advierte de que los datos incompletos pueden retrasar o detener el envío.
Lo más fácil es reunir los datos para la declaración de aduana antes de cerrar la caja.Foto: Adobe Stock
Qué no meter en el paquete
Los alimentos de Noruega se pueden enviar a los países de la Unión Europea. La prohibición de introducir carne y lácteos en envíos particulares desde fuera de la UE no se aplica a los productos de Noruega, según la Comisión Europea. Los países de América Latina tienen sus propias normas, así que consúltalas antes. Un paquete ordinario viaja además muchos días sin refrigeración, por lo que solo sirven los productos de larga duración.
El perfume es un regalo habitual, pero Posten no lo transporta en paquetes al extranjero.
Qué puede tener que pagar el destinatario
Canarias, Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal propio, y cada país de América Latina fija sus límites. Consúltalos en la aduana o en el servicio de correos del país de destino. Indica en la declaración el valor real y guarda los recibos.
Guarda el número de envío hasta que llegue el paquete
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