24.11.2026 09:42
Julepakke fra Norge til utlandet: Postens innleveringsfrister for 2026
Frister for vanlige pakker, land for land
- onsdag 25. november: USA, Mexico, Chile, Venezuela, Costa Rica, Marokko, Algerie, Tunisia, Kenya og Uganda,
- torsdag 26. november: India, Indonesia, Libanon, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Myanmar,
- mandag 30. november: Romania og Russland,
- tirsdag 1. desember: Albania, Filippinene, Thailand, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Kina, Japan, Syria, Australia og New Zealand,
- onsdag 2. desember: Ukraina, Bulgaria, Hellas, Canada, Brasil, Argentina og Peru,
- torsdag 3. desember: Nigeria, Ghana, Egypt, Sør-Afrika, Tanzania og Zimbabwe,
- onsdag 9. desember: Polen, Litauen, Latvia, Estland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Irland, Frankrike, Italia, Spania, Portugal, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Serbia og Tyrkia,
- mandag 14. desember: Sverige, Danmark, Finland og Island.
Står ikke landet ditt her? Postens fullstendige oversikt viser de viktigste landene. Gjelder det et annet land, kan du spørre på et av Postens innleveringssteder.
Ekspresspakker og julekort
Det som teller, er dagen du leverer pakken på et av Postens innleveringssteder. At du har kjøpt etiketten på nett, betyr ikke at pakken er på vei. Fristene er veiledende: Posten skriver at transporttiden avhenger av tjenesten og mottakerlandet, og at tollbehandling kan ta inntil to dager ekstra.
Julekort og brev bør ifølge Posten sendes senest fredag 4. desember til land utenfor Europa og til Ukraina, mandag 7. desember til USA og Canada, torsdag 10. desember til det meste av Europa, fredag 11. desember til Tyskland, Finland og Island og mandag 14. desember til Sverige og Danmark.
Hva det koster
- sone 1 – Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen: 225 kr,
- sone 2 – Polen, Nederland, Belgia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Kroatia og Bulgaria: 260 kr,
- sone 3 – Frankrike, Irland, Sveits, Romania og fastlands-Portugal: 295 kr,
- sone 4 – fastlands-Spania, Italia, Hellas, Storbritannia og Marokko: 331 kr,
- sone 5 – Ukraina, Serbia, Albania, Moldova, Kina og De forente arabiske emirater: 387 kr,
- sone 6 – Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka, Egypt og Island: 433 kr,
- sone 7 – USA, Canada, India, Filippinene, Thailand, Brasil og Nigeria: 505 kr.
En pakke på inntil 20 kg, som er maksvekten, koster fra 495 kr i sone 1 til 2215 kr i sone 7. Dette er nettprisene, når du selv registrerer tollinformasjonen. Gjør Postens ansatte det for deg, koster hver pakke 70 kr mer.
Ekspress er langt dyrere: 2136 kr for en sending på inntil 1 kg til europeiske land utenfor Skandinavia, ifølge prislisten.
Hva du skriver i tolldeklarasjonen
Sender du et ullskjerf og en bok, fører du dem opp hver for seg, for eksempel «wool scarf» og «book». Ordet «gift» alene er ikke nok.
For hver type vare trenger du antall, vekt, verdi og opprinnelsesland. Opprinnelseslandet står som regel på merkelappen og kan være et annet enn landet der du kjøpte gaven. Det er enklest å samle opplysningene før du teiper igjen esken. Posten advarer om at mangelfull informasjon kan forsinke eller stanse pakken.
Opplysningene til tolldeklarasjonen er det enklest å samle før du teiper igjen esken.Foto: Adobe Stock
Dette kan du ikke legge i pakken
Mat fra Norge kan sendes til EU-land. EUs forbud mot kjøtt og melkeprodukter i private forsendelser fra land utenfor unionen gjelder ikke varer fra Norge, ifølge EU-kommisjonen. Land utenfor EU har egne regler, så sjekk dem først. En vanlig pakke er dessuten underveis i mange dager uten kjøling, og da passer bare varer med lang holdbarhet.
Parfyme er en vanlig gave, men Posten frakter den ikke i pakker til utlandet.
Hva mottakeren kan måtte betale
Storbritannia, Ukraina, USA og andre land utenfor EU har egne grenser. Sjekk dem hos tollmyndighetene eller postselskapet i landet du sender til. Oppgi den reelle verdien i deklarasjonen, og ta vare på kvitteringene.
Ta vare på sendingsnummeret til pakken er framme
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