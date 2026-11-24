24 listopada 2026 09:42
Paczka z Norwegii do Polski na święta. Do kiedy nadać ją pocztą, a do kiedy ekspresem?
Dwie daty dla paczek do Polski
- zwykła paczka zagraniczna (Pakke utland) – najpóźniej w środę 9 grudnia,
- przesyłka ekspresowa (Ekspress utland, QuickPack) – najpóźniej w poniedziałek 21 grudnia.
Liczy się dzień przekazania paczki w punkcie Posten. Samo kupienie etykiety w internecie nie oznacza, że przesyłka już wyruszyła. Jeśli planujesz wizytę pod koniec dnia, sprawdź, do której godziny twój punkt przyjmuje przesyłki.
Terminy są orientacyjne. Posten zastrzega w zestawieniu dla poszczególnych krajów, że czas przewozu zależy od usługi i kraju odbiorcy, a odprawa celna może wydłużyć drogę paczki nawet o dwa dni. Kartki i listy do Polski poczta radzi wysłać do czwartku 10 grudnia.
Ile kosztuje zwykła paczka, a ile ekspres
- do 1 kg – 240 kr,
- do 2 kg – 260 kr,
- do 5 kg – 320 kr,
- do 10 kg – 420 kr,
- do 20 kg – 620 kr.
To ceny przy zakupie etykiety na posten.no, gdy dane celne wpisujesz samodzielnie. Jeśli zrobi to pracownik w punkcie, każda paczka kosztuje o 70 kr więcej. Paczka może ważyć najwyżej 20 kg.
Ekspres do Europy to według cennika 2136 kr za przesyłkę do 1 kg i 2317 kr do 2 kg. Posten podaje dla niego czas doręczenia od 2 do 5 dni.
Co wpisać w deklaracji celnej
Jeśli wysyłasz wełniany szalik i książkę, wpisz je oddzielnie, na przykład „wool scarf” i „book”. Samo słowo „gift” nie wystarczy.
Dla każdego rodzaju przedmiotu przygotuj liczbę sztuk, wagę, wartość i kraj pochodzenia. Kraj pochodzenia szalika znajdziesz zwykle na metce. Może być inny niż kraj, w którym kupiłeś prezent. Najłatwiej zebrać te dane, zanim zakleisz karton. Posten ostrzega, że niepełne dane mogą opóźnić albo zatrzymać przesyłkę.
Dane do deklaracji celnej najłatwiej zebrać, zanim zakleisz karton.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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Czego nie wkładać do paczki
Jedzenie z Norwegii można wysyłać do krajów Unii. Zakaz przywozu mięsa i nabiału w prywatnych przesyłkach spoza UE nie obejmuje produktów z Norwegii, podaje Komisja Europejska. Zwykła paczka jedzie jednak wiele dni bez chłodzenia, więc nadają się do niej tylko trwałe produkty.
Perfumy to częsty prezent, ale Posten nie przewozi ich w paczkach za granicę.
Co zapłaci odbiorca w Polsce
Przy droższych prezentach odbiorca może dostać do zapłaty cło i VAT. Poczta pobiera je przy doręczeniu albo przed wydaniem paczki. Wartość w deklaracji wpisuj więc zgodnie z prawdą i zachowaj paragony.
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