24.11.2026 09:42
Colet de Crăciun din Norvegia în România: până când îl trimiți prin poștă și până când prin expres?
Două date pentru coletele către România
- colet internațional obișnuit (Pakke utland) – cel târziu luni, 30 noiembrie,
- colet expres (Ekspress utland, QuickPack) – cel târziu luni, 21 decembrie.
Pentru România, termenul coletului obișnuit este mai devreme decât pentru cea mai mare parte a Europei, unde Posten primește colete până miercuri, 9 decembrie. Republica Moldova nu apare în lista de termene a Posten.
Contează ziua în care predai coletul la un punct Posten. Simpla cumpărare a etichetei pe internet nu înseamnă că trimiterea a plecat deja. Dacă vrei să treci pe la sfârșitul zilei, verifică până la ce oră primește colete punctul tău.
Termenele sunt orientative. Posten precizează în lista pe țări că durata transportului depinde de serviciu și de țara destinatarului, iar vămuirea poate prelungi drumul coletului cu până la două zile. Pentru felicitări și scrisori către România, poșta recomandă ca dată-limită joi, 10 decembrie.
Cât costă un colet obișnuit și cât costă expresul
- până la 1 kg – 270 kr,
- până la 2 kg – 295 kr,
- până la 5 kg – 370 kr,
- până la 10 kg – 495 kr,
- până la 20 kg – 745 kr.
Acestea sunt prețurile pentru eticheta cumpărată pe posten.no, când introduci singur datele vamale. Dacă le introduce angajatul de la ghișeu, fiecare colet costă cu 70 kr mai mult. Un colet poate cântări cel mult 20 kg.
Expresul către țările europene din afara Scandinaviei costă, potrivit listei de prețuri, 2136 kr pentru un colet de până la 1 kg și 2317 kr până la 2 kg. Posten indică pentru el o livrare în 2–5 zile.
Ce scrii în declarația vamală
Dacă trimiți un fular de lână și o carte, trece-le separat, de exemplu „wool scarf” și „book”. Doar cuvântul „gift” nu este suficient.
Pentru fiecare tip de obiect pregătește numărul de bucăți, greutatea, valoarea și țara de origine. Țara de origine a fularului o găsești de obicei pe etichetă. Poate fi alta decât țara în care ai cumpărat cadoul. Cel mai simplu este să aduni aceste date înainte să lipești cutia. Posten avertizează că datele incomplete pot întârzia sau opri coletul.
Datele pentru declarația vamală se adună cel mai ușor înainte să lipești cutia.Foto: Adobe Stock
Ce nu pui în colet
Alimente din Norvegia se pot trimite în țările Uniunii Europene. Interdicția de a introduce carne și lactate în colete private din afara UE nu se aplică produselor din Norvegia, arată Comisia Europeană. Un colet obișnuit călătorește însă multe zile fără refrigerare, așa că sunt potrivite doar produsele care rezistă mult timp.
Parfumul este un cadou obișnuit, dar Posten nu îl transportă în coletele către străinătate.
Ce plătește destinatarul în România
Pentru cadouri mai scumpe, destinatarul poate avea de plătit TVA și taxe vamale. Scrie deci în declarație valoarea reală și păstrează bonurile.
Păstrează numărul coletului până ajunge la destinatar
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