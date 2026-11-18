Вихователька та діти під час занять за столом у дитячому садку

Вихователька та діти під час занять за столом у дитячому садку Fotolia / biblioteka MojaNorwegia. Zdjęcie ilustracyjne.

Польський диплом у сфері педагогіки може відкрити шлях до роботи в норвезькому дитячому садку. Однак для постійного працевлаштування на посаді керівника закладу або педагога, відповідального за групу, потрібно визнання кваліфікації. Інші правила стосуються роботи асистентом.

Спочатку перевірте посаду Посада Чи потрібне визнання кваліфікації? Styrer або pedagogisk leder Як правило, так — перед постійним працевлаштуванням. Асистент або допоміжний працівник Визнання кваліфікації педагога не потрібне. Рішення про прийняття на роботу ухвалює роботодавець. Додатковий педагог понад обов’язковий штат HK-dir дозволяє працювати без визнання, якщо дитячий садок уже виконує встановлену норму щодо кількості педагогів. Читайте також: 89,5 тис. вакансій у Норвегії. Де компанії шукають працівників? Визнанням іноземних кваліфікацій займається HK-dir — норвезьке відомство, яке, зокрема, оцінює освіту, здобуту за кордоном. У дитячих садках процедура стосується посад styrer та pedagogisk leder. Перша означає керівника закладу, друга — особу, відповідальну за педагогічну роботу з групою дітей. Важлива також роль посади у штаті дитячого садка. Вимога може стосуватися посади з іншою назвою, якщо працівника мають зараховувати до обов’язкової кількості педагогів. Тому перед поданням документів запитайте роботодавця, якої кваліфікації вимагає конкретна вакансія.Також можливий виняток із вимоги щодо освіти, на який згоду надає муніципалітет. У випадку pedagogisk leder заяву про це подає роботодавець. Це не є автоматичним правом кандидата. Деталі описані в правилах визнання кваліфікацій HK-dir

Що відомство перевірить у польському дипломі Сама назва спеціальності «педагогіка» не визначає результату. HK-dir перевіряє, чи дає освіта кваліфікацію для відповідної професії та право працювати за нею в країні, де її було здобуто. Програма має відповідати щонайменше дворічній вищій освіті, тобто 120 навчальним кредитам. Вона повинна включати щонайменше 30 кредитів із педагогіки, що стосується дітей від народження до 6 років, зокрема практику. Відомство також оцінює зміст навчальних занять. Потрібні щонайменше три напрями з тих, що вказані в норвезькій програмі дитячого садка. До них належать, зокрема, мова й комунікація, рух і здоров’я, мистецтво, природа й технології та математика. Повний перелік міститься в правилах HK-dir. Варто мати напоготові документи, що підтверджують предмети, кількість кредитів і пройдену практику.

Як підтвердити знання норвезької системи дитячих садків Наступна умова стосується знання норвезької системи дошкільної освіти. Її можна виконати завдяки щонайменше 6 місяцям роботи в норвезькому дитячому садку на ставці не менше половини повної зайнятості. HK-dir також може врахувати роботу асистентом або практику. Інший шлях — відповідне навчання про норвезькі дитячі садки, яке охоплює щонайменше 15 кредитів. Воно має бути пройдене у визнаному закладі, а завершення та складання предметів потрібно документально підтвердити. Коротше навчання може поєднуватися з професійним досвідом. Ця вимога також має винятки, зокрема для осіб із певною рідною мовою, зазначені на сайті відомства.

Заяву та документи подаєте онлайн Виберіть на порталі HK-dir заяву, що стосується styrer або pedagogisk leder. Відомство рекомендує користуватися комп’ютером. Особи без постійного норвезького ідентифікаційного номера можуть створити обліковий запис за допомогою адреси електронної пошти та пароля. HK-dir рекомендує цей спосіб також особам, які мають D-nummer. Додайте документи, необхідні для країни, де ви здобули освіту. Надішліть скани оригіналів і необхідні переклади, що охоплюють усі сторінки. Сам переклад не замінює документа польською мовою. Перед надсиланням порівняйте файли з переліком документів HK-dir . До форми веде інструкція з подання заяви