18.11.2026 06:50
Diplomă poloneză și muncă la grădiniță în Norvegia. Cum îți recunoști calificările?
Verifică mai întâi postul
|
Post
|
Este necesară recunoașterea calificărilor?
|
Styrer sau pedagogisk leder
|
În principiu, da, înainte de angajarea permanentă.
|
Asistent sau angajat auxiliar
|
Nu este necesară recunoașterea pentru profesia de pedagog. Angajatorul decide cu privire la angajare.
|
Pedagog suplimentar, peste schema obligatorie de personal
|
HK-dir permite munca fără recunoaștere dacă grădinița îndeplinește deja norma obligatorie privind numărul de pedagogi.
Ce verifică autoritatea în diploma poloneză
Cum dovedești cunoașterea sistemului norvegian de grădinițe
Depui cererea și documentele online
Cât durează evaluarea și ce oferă decizia
Cele mai noi articole
- 5,3 mii de persoane în concediu temporar în Norvegia. În construcții, creștere de 19% într-o lună
- Norvegia vrea să crească vârsta de pensionare din 2029. Cine va lucra mai mult și cine va primi un supliment de 34 000 kr
- Ce să faci când munca în Norvegia te epuizează?
- O dronă a apărut chiar înainte de decolarea avionului. Ceea ce s-a întâmplat apoi îi îngrijorează pe piloții norvegieni
- În Norvegia se cumpără masiv mașini noi. Din ianuarie, multe se pot schimba
- Procesatorul de somon Isfjord Norway a dat faliment. Ce se întâmplă cu salariile a 300 de angajați și cât va plăti NAV