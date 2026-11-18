O diplomă poloneză în pedagogie poate deschide drumul către un loc de muncă într-o grădiniță norvegiană. Pentru angajare permanentă ca director al instituției sau pedagog responsabil de un grup, ai însă nevoie de recunoașterea calificărilor. Pentru munca de asistent se aplică alte reguli.

Verifică mai întâi postul Post Este necesară recunoașterea calificărilor? Styrer sau pedagogisk leder În principiu, da, înainte de angajarea permanentă. Asistent sau angajat auxiliar Nu este necesară recunoașterea pentru profesia de pedagog. Angajatorul decide cu privire la angajare. Pedagog suplimentar, peste schema obligatorie de personal HK-dir permite munca fără recunoaștere dacă grădinița îndeplinește deja norma obligatorie privind numărul de pedagogi. Citește și: 89,5 mii de posturi vacante în Norvegia. Unde caută companiile angajați? De recunoașterea calificărilor obținute în străinătate se ocupă HK-dir, autoritatea norvegiană responsabilă, printre altele, de evaluarea studiilor finalizate în afara Norvegiei. În grădinițe, procedura se aplică posturilor de styrer și pedagogisk leder. Primul termen desemnează directorul instituției, iar al doilea persoana responsabilă de activitatea pedagogică cu un grup de copii. Contează și rolul postului în schema de personal a grădiniței. Cerința se poate aplica unui post cu o altă denumire, dacă angajatul urmează să fie inclus în numărul obligatoriu de pedagogi. De aceea, înainte de depunerea documentelor, întreabă angajatorul ce calificare este necesară pentru oferta concretă.Este posibilă și o derogare de la cerința privind studiile, aprobată de municipalitate. În cazul unui pedagogisk leder, angajatorul solicită această derogare. Nu este un drept automat al candidatului. Detaliile sunt descrise în regulile HK-dir privind recunoașterea calificărilor

Ce verifică autoritatea în diploma poloneză Simpla denumire a specializării „pedagogie” nu decide rezultatul. HK-dir verifică dacă studiile oferă calificări pentru profesia corespunzătoare și dreptul de a o exercita în țara în care au fost obținute. Programul trebuie să corespundă unor studii superioare de cel puțin doi ani, adică 120 de credite. Acesta trebuie să includă minimum 30 de credite de pedagogie referitoare la copii de la naștere până la 6 ani, inclusiv practică. Autoritatea evaluează și conținutul cursurilor. Sunt necesare cel puțin trei domenii dintre cele indicate în programa norvegiană pentru grădinițe. Acestea includ, printre altele, limbajul și comunicarea, mișcarea și sănătatea, arta, natura și tehnologia, precum și matematica. Lista completă se găsește în regulile HK-dir. Este bine să ai la îndemână documente care să arate disciplinele, numărul de credite și stagiile de practică efectuate.

Cum dovedești cunoașterea sistemului norvegian de grădinițe O altă condiție se referă la cunoașterea sistemului norvegian de grădinițe. Aceasta poate fi îndeplinită prin cel puțin 6 luni de muncă într-o grădiniță norvegiană, cu o normă de minimum jumătate de normă. HK-dir poate lua în considerare și munca de asistent sau practica. O altă cale este absolvirea unor studii relevante despre grădinițele norvegiene, care cuprind cel puțin 15 credite. Acestea trebuie să provină de la o instituție recunoscută, iar finalizarea și promovarea cursurilor trebuie documentate. Studiile mai scurte pot fi combinate cu experiența profesională. Condiția are și excepții, inclusiv pentru persoane cu anumite limbi materne, indicate pe site-ul autorității.

Depui cererea și documentele online Selectează în portalul HK-dir cererea pentru styrer sau pedagogisk leder. Autoritatea recomandă utilizarea unui computer. Persoanele fără un număr norvegian permanent de identificare își pot crea un cont folosind o adresă de e-mail și o parolă. HK-dir recomandă această metodă și persoanelor care au un D-nummer. Atașează documentele cerute pentru țara în care ai obținut studiile. Trimite scanurile originalelor și traducerile solicitate, inclusiv toate paginile. Simplul document tradus nu înlocuiește actul în limba poloneză. Înainte de trimitere, compară fișierele cu lista de documente HK-dir . Formularul este accesibil din instrucțiunile de depunere a cererii