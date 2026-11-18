Lenkiškas pedagoginis diplomas gali atverti kelią darbui Norvegijos darželyje. Tačiau norint nuolat dirbti įstaigos vadovo ar už vaikų grupę atsakingo pedagogo pareigose, reikia turėti pripažintą kvalifikaciją. Asistento darbui taikomos kitos taisyklės.
Pirmiausia patikrinkite pareigas
Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimu rūpinasi HK-dir – Norvegijos įstaiga, kuri, be kita ko, vertina užsienyje įgytą išsilavinimą. Darželiuose ši procedūra taikoma styrer ir pedagogisk leder pareigoms. Pirmosios reiškia įstaigos vadovą, antrosios – už pedagoginį darbą su vaikų grupe atsakingą asmenį. Svarbus ir pareigų vaidmuo darželio darbuotojų sudėtyje. Reikalavimas gali būti taikomas ir kitaip pavadintoms pareigoms, jei darbuotojas bus įskaičiuojamas į privalomą pedagogų skaičių. Todėl prieš pateikdami dokumentus paklauskite darbdavio, kokios kvalifikacijos reikalaujama konkrečiame darbo pasiūlyme.
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Pareigos
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Ar reikia pripažinti kvalifikaciją?
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Styrer arba pedagogisk leder
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Paprastai taip, prieš nuolatinį įdarbinimą.
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Asistentas arba pagalbinis darbuotojas
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Pedagogo profesijai kvalifikacijos pripažinimas nereikalingas. Sprendimą dėl priėmimo priima darbdavys.
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Papildomas pedagogas, viršijantis privalomą darbuotojų skaičių
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HK-dir leidžia dirbti be pripažinimo, kai darželis jau atitinka reikalaujamą pedagogų įdarbinimo normą.
Taip pat galima taikyti išimtį dėl išsilavinimo reikalavimo, kurią leidžia savivaldybė. Dėl jos pedagogisk leder atveju kreipiasi darbdavys. Tai nėra automatinė kandidato teisė. Išsami informacija pateikiama HK-dir kvalifikacijų pripažinimo taisyklėse
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Ką įstaiga tikrins lenkiškame diplome
Vien studijų krypties pavadinimas „pedagogika“ nenulemia rezultato. HK-dir tikrina, ar išsilavinimas suteikia kvalifikaciją dirbti atitinkamą darbą ir teisę jį dirbti šalyje, kurioje jis buvo įgytas. Programa turi atitikti bent dvejų metų aukštojo mokslo studijas, t. y. 120 studijų kreditų. Ji turi apimti ne mažiau kaip 30 kreditų pedagogikos, susijusios su vaikais nuo gimimo iki 6 metų, įskaitant praktiką. Įstaiga taip pat vertina studijų dalykų turinį. Reikia bent trijų sričių iš nurodytųjų Norvegijos darželių programoje. Tai, be kita ko, kalba ir komunikacija, judėjimas ir sveikata, menas, gamta ir technologijos bei matematika. Visą sąrašą rasite HK-dir taisyklėse. Verta turėti dokumentus, kuriuose nurodyti dalykai, kreditų skaičius ir atlikta praktika.
Kaip įrodyti Norvegijos darželio sistemos išmanymą
Kita sąlyga susijusi su Norvegijos darželių sistemos žiniomis. Ją galima įvykdyti mažiausiai 6 mėnesius dirbant Norvegijos darželyje ne mažesniu kaip pusės etato krūviu. HK-dir taip pat gali atsižvelgti į asistento darbą arba praktiką. Kita galimybė – atitinkamos studijos apie Norvegijos darželius, apimančios bent 15 kreditų. Jos turi būti vykdomos pripažintos institucijos, o studijų baigimą ir dalykų išlaikymą reikia dokumentuoti. Trumpesnis mokymasis gali būti derinamas su profesine patirtimi. Ši sąlyga taip pat turi išimčių, be kita ko, asmenims, kurių gimtoji kalba yra tam tikra kalba – jos nurodytos įstaigos svetainėje.
Prašymą ir dokumentus pateikite internetu
HK-dir portale pasirinkite prašymą, skirtą styrer arba pedagogisk leder pareigoms. Įstaiga rekomenduoja naudotis kompiuteriu. Asmenys, neturintys nuolatinio Norvegijos identifikacinio numerio, gali susikurti paskyrą naudodami el. pašto adresą ir slaptažodį. HK-dir rekomenduoja šį būdą ir asmenims, turintiems D-nummer. Pridėkite dokumentus, reikalingus šalyje, kurioje įgijote išsilavinimą. Siųskite originalų skenuotas kopijas ir reikiamus vertimus, apimančius visus puslapius. Vien vertimas nepakeičia dokumento lenkų kalba. Prieš išsiųsdami palyginkite failus su HK-dir dokumentų sąrašu
. Į formą nukreipia prašymo pateikimo instrukcija
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Kiek trunka vertinimas ir ką suteikia sprendimas
HK-dir šiuo metu nurodo maždaug 4 mėnesių laukimo laiką, kol prašymas bus išnagrinėtas
. Tai numatomas laikas, o ne garantuotas terminas. Jei trūks dokumentų, įstaiga paprašys juos papildyti. Jei įstaiga nustatys kvalifikacijų skirtumų, tam tikrais atvejais ji gali pasiūlyti gebėjimų testą arba adaptacijos laikotarpį. Testas vyksta norvegų kalba. Adaptacijos laikotarpio vietą reikia rasti savarankiškai. Šios procedūros taisyklės priklauso, be kita ko, nuo šalies, kurioje įgyta kvalifikacija, ir pareiškėjo pilietybės. Taip pat skaitykite: Ką daryti, kai darbas Norvegijoje jus išsekina?
Kvalifikacijos pripažinimas nereiškia, kad būsite priimtas į darbą. Darbdavys atskirai tikrina norvegų kalbos mokėjimą ir tai, ar kandidatas tinka pareigoms konkrečioje įstaigoje. Išsamią informaciją apie sprendimą ir tolesnius veiksmus rasite HK-dir informacijoje apie prašymų nagrinėjimą
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