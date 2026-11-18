Profesora y niños durante una actividad en una mesa de la guardería

Profesora y niños durante una actividad en una mesa de la guardería Fotolia / biblioteka MojaNorwegia. Zdjęcie ilustracyjne.

Un título polaco en pedagogía puede abrirte el camino para trabajar en una guardería noruega. Sin embargo, para un empleo fijo como director del centro o pedagogo responsable de un grupo, necesitas la homologación de tus cualificaciones. Se aplican otras normas al trabajo como asistente.

Primero, comprueba el puesto Puesto ¿Es necesaria la homologación de las cualificaciones? Styrer o pedagogisk leder Por regla general, sí, antes de un empleo fijo. Asistente o personal auxiliar No se exige la homologación para la profesión de pedagogo. La decisión de contratación corresponde al empleador. Pedagogo adicional por encima de la plantilla obligatoria HK-dir permite trabajar sin homologación cuando la guardería ya cumple con la proporción obligatoria de personal pedagógico. Lee también: 89.500 vacantes en Noruega. ¿Dónde buscan trabajadores las empresas? La homologación de cualificaciones extranjeras corresponde a HK-dir, la entidad noruega responsable, entre otras cosas, de evaluar la formación obtenida en el extranjero. En las guarderías, el procedimiento se aplica a los puestos de styrer y pedagogisk leder. El primero significa director del centro; el segundo, la persona responsable del trabajo pedagógico con un grupo de niños. También importa la función del puesto dentro de la plantilla de la guardería. El requisito puede aplicarse a un puesto con otro nombre si el empleado debe contarse dentro del número obligatorio de pedagogos. Por ello, antes de presentar los documentos, pregunta al empleador qué cualificación exige la oferta concreta.También es posible una excepción al requisito de formación, cuya autorización expide el municipio. En el caso de un pedagogisk leder, la solicita el empleador. No es un derecho automático del candidato. Los detalles se describen en las normas de homologación de cualificaciones de HK-dir

Qué comprobará la entidad en el título polaco El mero nombre de la carrera, «pedagogía», no determina el resultado. HK-dir comprueba si la formación otorga cualificaciones para la profesión correspondiente y el derecho a ejercerla en el país donde se obtuvo. El programa debe corresponder, como mínimo, a dos años de educación superior, es decir, 120 créditos académicos. Debe incluir al menos 30 créditos de pedagogía relativa a niños desde el nacimiento hasta los 6 años, incluidas las prácticas. La entidad también evalúa el contenido de las asignaturas. Se requieren al menos tres áreas de las indicadas en el programa noruego de guarderías. Entre ellas se encuentran lengua y comunicación, movimiento y salud, arte, naturaleza y tecnología, y matemáticas. La lista completa figura en las normas de HK-dir. Conviene tener a mano documentos que muestren las asignaturas, el número de créditos y las prácticas realizadas.

Cómo demostrar el conocimiento de las guarderías noruegas Otro requisito se refiere al conocimiento del sistema noruego de guarderías. Puede cumplirse mediante al menos 6 meses de trabajo en una guardería noruega con una jornada mínima de media jornada. HK-dir también puede tener en cuenta el trabajo como asistente o las prácticas. Otra vía son estudios adecuados sobre las guarderías noruegas, que comprendan al menos 15 créditos. Deben proceder de una institución reconocida, y es necesario documentar la finalización y la aprobación de las asignaturas. Una formación más corta puede combinarse con experiencia profesional. El requisito también tiene excepciones, entre otras para personas con una lengua materna determinada, indicadas en la página web de la entidad.

La solicitud y los documentos se presentan en línea Elige en el portal de HK-dir la solicitud correspondiente a styrer o pedagogisk leder. La entidad recomienda utilizar un ordenador. Las personas sin un número de identificación noruego permanente pueden crear una cuenta con una dirección de correo electrónico y una contraseña. HK-dir recomienda este método también a las personas con D-nummer. Adjunta los documentos exigidos para el país donde obtuviste la formación. Envía escaneos de los originales y las traducciones requeridas, incluidas todas las páginas. La traducción por sí sola no sustituye al documento en polaco. Antes de enviarlos, compara los archivos con la lista de documentos de HK-dir . El instructivo para presentar la solicitud te lleva al formulario.